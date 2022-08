Padova: due sorelline fanno scappare il ladro che si era intrufolato in casa

A Pionca, frazione di Padova, due sorelline hanno messo in fuga il ladro che si era intrufolato in casa.

Lo hanno illuminato con la luce dei cellulari, lui le ha salutate ed è andato via.

Ladro messo in fuga a Padova

Incredibile quello che è successo lunedì notte a Padova, precisamente nella frazione di Pionca, dove due sorelline hanno messo in fuga un malvivente che si era introdotto in casa per derubare la famiglia.

Faccia a faccia con un ladro, questa l’avventura delle due ignare bambine che forse non si rendono conto del pericolo che hanno corso, trovandosi di fronte a un ladro probabilmente armato che però a quanto pare sembra anche avere un cuore.

Infatti, quando ha visto le bambine le ha semplicemente salutate con la mano e poi è andato via, forse perché non si aspettava di trovare qualcuno sveglio in casa o forse perché non era sua intenzione fargli del male.

Ad ogni modo, la vicenda poteva essere molto più tragica, invece si è risolta per il meglio e le bambine non hanno corso alcun pericolo.

L’uomo faceva parte di una banda di ladri, infatti secondo le segnalazioni ricevute dalle forze dell’ordine, nella stessa notte questi hanno cercato di entrare in 4 abitazioni fra Vigonza e Pionca.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che sono a lavoro per fermare i ladri che stanno terrorizzando i paesi del padovano, questi avrebbero forzato il balcone dell’abitazione in questione per entrare e rubare.

Probabilmente pensavano fosse una casa vuota quella di Pionca, in cui invece si sono trovati davanti le due bambine, probabilmente svegliate dai rumori.

A quel punto, ormai sveglie, le sorelle sono andate a controllare da dove proveniva il trambusto e con il cellulare hanno fatto luce, trovandosi davanti un uomo vestito di scuro.

Il ladro è rimasto sorpreso ma non si è spaventato, addirittura le ha salutate con la mano e poi se ne è andato nello stesso modo in cui, insieme ai complici, era entrato.

Pericolo scampato quindi ma la paura per le bambine è stata tanta dal momento che si sono trovate davanti a un estraneo in casa loro. Nell’abitazione a fianco, c’era il padre che è subito accorso per verificare che stessero bene.

I Carabinieri stanno lavorando per rintracciare questi malviventi, i quali sono stati segnalati anche in altre zone. In alcune ci sono stati solo degli avvistamenti, in altre hanno compiuto diversi furti.

Il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, si è espresso in merito e ha sottolineato la pericolosità della situazione, provvedendo a intensificare i posti di blocco sia per verificare la sicurezza stradale ma soprattutto per controllare veicoli sospetti per prevenire appunto l’attività criminale sul territorio.

Sono stati attuati anche pattugliamenti nei quartieri e ovviamente, s invitano i cittadini a segnalare ogni particolare sospetto.