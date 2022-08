Mozzarelline croccanti e filantissime, talmente buone che non farai in tempo ad assaggiarne una

Si possono realizzare delle mozzarelline filanti e croccanti in pochissime mosse, una loro prerogativa è un interno morbido e filante.

La mozzarella è un tipo di formaggio prodotto con latte di bufala o di mucca. È un formaggio bianco e morbido che molti amano per la sua consistenza morbida e cremosa e per il sapore delicato.

Le mozzarelline croccanti sono irresistibili dopo che ne avrete assaggiata una non saprete fermarvi! Non sapranno resistere solo i bambini, ma ache i grandi vorranno il bis.

Mozzarelline croccanti

È possibile trovare diverse forme di mozzarella nei negozi di alimentari, tra cui la mozzarella di bufala, e quelle deliziose piccole palline di mozzarella con cui preparare le mozzarelline croccanti e filanti.

Le mozzarelle fritte sono un alimento sfizioso a prova di bomba, una volta che le avrete calde nel piatto non saprete resistergli, diventano irresistibili! Con un rivestimento dorato e un interno tenero e filante, il loro successo è immancabile.

Una ricetta perfetta per ogni occasione, possono anche essere servite come secondo accanto a una insalata mista o a della verdura ripassate in padella. Un finger food assolutamente delizioso e sano.

Vediamo allora di cosa abbiamo bisogno per prepararle e la procedura passo passo.

Ingredienti per le mozzarelline croccanti

sale q.b.

pangrattato q.b.

1 kg di bocconcini di mozzarella

4 uova medie

olio per friggere

Preparazione

Iniziamo la preparazione delle nostre mozzarelline croccanti e filanti scolandole a dovere per eliminare tutta l’acqua in cui sono immerse.

Quindi con molta cura le strizziamo per bene impiegando della carta da cucina, questo permetterà di assorbire ulteriormente il liquido in eccesso al loro interno.

Si tratta di un operazione necessaria se vogliamo che siano croccanti al punto giusto.

In una ciotola versiamo le uova e un po’ di sale fino e sbattiamo bene per miscelare a dovere le uova, mettiamo la farina in un piatto e il pangrattato in un altro piatto.

A questo punto iniziamo a passare le mozzarelline prima nel piatto con la farina, poi nelle uova sbattute e per ultimo nel piatto contenente il pangrattato.

Perché la panatura sia davvero perfetta ripetiamo il passaggio delle mozzarelle nelle uova sbattute e nuovamente nel pangrattato, un secondo prima di prima di friggerle.

Per farlo dovremo versare in una padella antiaderente dai bordi alti le mozzarelline 4 alla volta, dovranno restare nell’olio ben caldo non più di un paio di minuti.

Le vedrete piano piano prendere un bel colore dorato, avendo cura di rigirale a metà della loro cottura.

Questo consentirà alle mozzarelline di avere una doratura ben distribuita. Ogni volta che sono pronte con paletta a buchi grandi le togliete dall’olio e le lasciata a scolare dell’olio in eccesso su un piatto con della carta assorbente.

Non temete ci vorranno solo pochissimo minuti e subito dopo potrete servirle ben calde!