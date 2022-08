“Mi pento di tutto”, l’improvvisa notizia da casa reale inglese: dopo anni scarica la moglie

By

La casa reale inglese protagonista di pettegolezzi

Nuovo giorno nuovo gossip che riguarda i componenti della casa reale inglese. Ancora una volta, i personaggi che attorniano la Regina Elisabetta, si ritrovano ad avere i riflettori puntati addosso.

Se fino a ieri si parlava di tradimenti, divorzi lampo e crisi matrimoniali, oltreoceano e nel Regno Unito, oggi la notizia scoppiettante riguarda sempre una coppia amatissima della Royal Family che si ritrova però al centro dell’attenzione per una questione molto delicata: proprio lui, l’adorato principe, si è pentito di tutto e di punto in bianco, ha deciso di lasciare la moglie, fare le valigie e andare via di casa.

Che cosa sta succedendo nella Royal Family? La sovrana, Queen Elizabeth, si ritrova ancora a dover fare i conti con i componenti ribelli e combina guai che non le danno un attimo di tregua. Vediamo più nel dettaglio che cosa è accaduto.

Fa le valigie e molla la moglie, il principe sorprende tutti

Un nuovo scoppiettante gossip riguarda una amatissima coppia reale, quella composta da Harry e Meghan. Il principe inglese avrebbe fatto le valigie e, di punto in bianco, avrebbe mollato la sua compagna. Che cosa è accaduto nella famiglia dei Sussex? Perché il figlio di Carlo e Lady Diana ha preso una decisione del genere?

Harry e Meghan sono sposati dal 2018. L’ingresso nella Royal Family da parte dell’ex attrice americana non è stato dei migliori e soprattutto non è avvenuto in maniera semplicistica. La Markle non si è mai sentita parte integrante della casa reale e ancora tutt’oggi preferisce mantenere la distanza con i componenti del clan elisabettiano.

Si mormora però che suo marito, il principe Harry, sia in crisi per questo atteggiamento di freddezza della moglie nei confronti della sua famiglia. Il rampollo inglese si sarebbe pentito del suo matrimonio e soprattutto sentirebbe nostalgia della casa e della famiglia che ha lasciato in Inghilterra.

Un insider vicino ai Sussex, ha fatto sapere che Harry, qualche giorno fa, ha fatto le valigie e da solo è volato a Vilankulo, una città costiera del Mozambico che in passato l’ha ospitato più volte anche insieme alla sua adorata mamma, la compianta principessa del Galles, Lady Diana.

Per tre giorni il principe si è rilassato, ha passeggiato tanto ed è entrato umanamente in contatto con la popolazione locale condividendo con gli abitanti del villaggio momenti sereni e gioviali. E Meghan? Nessuna traccia della moglie e dei piccoli di casa, Archie e Lilibet, che sarebbero rimasti con la mamma in America.

L’Africa è il posto del cuore del principe Harry che quando può, ritorna nel continente nero con grande gioia. A tal proposito, solo qualche tempo fa parlando dell’Africa, aveva affermato:

“Per la maggior parte della mia vita, l’Africa è stata la mia ancora di salvezza, un luogo dove ho trovato pace e guarigione più e più volte”.

La tristezza sta distruggendo la vita del principe

Tra poco più di una settimana ci sarà il 20º anniversario della morte di Lady Diana e molti credono che questo viaggio di Harry sia stato pensato per ricongiungersi spiritualmente con la defunta madre che, proprio come lui, adorava l’Africa.

Il principe sta attraversando un momento delicato e l’essere lontano dalla sua famiglia di origine è per lui drammatico: si è pentito di aver lasciato l’Inghilterra per l’America? Nel frattempo, si mormora che Meghan abbia fatto un passo verso il marito e che con lui, a breve, tornerà dalla Regina Elisabetta per qualche giorno.