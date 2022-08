“Mi ha tradita”, Paola Barale: salta fuori la famosissima amante | Matrimonio distrutto

Dopo tanti anni salta fuori il nome della famosissima donna con cui Raz Degan avrebbe tradito Paola Barale. Ecco di chi si tratta.

Paola Barale è una showgirl che ha avuto un enorme successo negli anni ’90 dove ha preso parte a tante trasmissioni televisive diventando una delle protagoniste di Buona Domenica di quegli anni.

La donna, dopo la separazione con suo marito, il ballerino Gianni Sperti adesso opinionista di Uomini e Donne da molti anni, avvenuto nel 2003 è stata legata sentimentalmente al regista e attore Raz Degan.

Paola Barale: le parole sul tradimento di Raz Degan

Il bell’israeliano ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico italiano per la sua bellezza, a seguito di una notissima pubblicità e al ruolo di Demian nel film tv Sorellina e il principe del sogno.

Il fascino di Raz Degan ha conquistato anche Paola Barale e i due hanno formato insieme una delle coppie più belle del panorama televisivo italiano diventando inseparabili fino al 2015 quando decidono di lasciarsi definitivamente.

Dopo due anni, nel 2017 i due si sono ricontratti in occasione della partecipazione di Degan alla dodicesima edizione dell’Isola dei famosi, da dove ne è uscito vincitore e Paola Barale è stata ospite dell’isola per farle una sorpresa.

In quell’occasione in molti hanno notato come il loro legame è rimasto immutato e sembrava che tra i due potesse rinascere la scintilla tant’è che in molti avevano insinuato che tra i due fosse accaduto qualcosa, ma questo non è mai stato svelato.

Ma durante la loro relazione, Paola e Raz hanno dovuto affrontare un momento di crisi dato da una sbandata avuta dall’attore sul set di un film che stava girando nel 2009 dove sembra aver tradito Paola Barale con una sua famosissima collega.

La lettera ai fan e la famosa donna con cui è stata tradita

Per annunciare quello che stava per essere rivelato, Paola Barale ha voluto pubblicare sul suo blog una lettera dedicata ai suoi fan commentando come stessero davvero le cose che sarebbero andati a leggere su un noto settimanale.

“Ciao ragazzi, come va? Io bene, anche se ho avuto tempi migliori” – scrive la donna nella lettera ai fan – “Ho appena saputo che domani su “Chi” usciranno delle foto dove Raz si bacia con la Smunietk ( ma come si scrive?). Me lo aspettavo, prima o poi, perché sapevo che sarebbe stato inevitabile. Passo indietro: fine maggio 2008. Io e Raz di comune accordo decidiamo di lasciarci, nonostante il grande legame, ma quando un rapporto che ti ha spostato i limiti arriva al suo inevitabile capolinea, è giusto che non venga logorato da falsi sentimenti.”

“Ho evitato di parlarne, perché una separazione, se pure condivisa, è pur sempre un dolore.” – continua la Barale nel messaggio ai suoi fan -“Voi che mi conoscete sapete quanto io tenga a proteggere la mia vita privata soprattutto nei momenti di difficoltà. Un tempo lo chiamavano pudore. Per voi la notizia è fresca, per me no, capita anche nelle migliori famiglie. Il futuro? tutto da inventare, questo mi piace, Non pensatemi triste, io e Raz siamo comunque vicini, ma in un modo diverso. Nulla si cistrugge, tutto si trasforma…

A presto. Baci . P.”

Dopo queste parole e questa decisione i due sono tornati nuovamente insieme per poi lasciarsi, per volere della Barale come riportato da amalfinotizie.it, definitivamente nel 2015.

La notizie del tradimento di Degan con Kasia Smutniak non fu presa bene da Pietro Taricone, ex gieffino e marito dell’attrice scomparso tragicamente nel 2010, che dopo aver visto le foto confessò a Vanity Fair di averne parlato con l’attrice e di aver deciso di voltare pagina e di andare avanti.

Inoltre, nell’intervista Taricone aveva dichiarato di essersi legato le mani per evitare di andare a cercare Degan ma che se lo avesse incontrato per strada gli avrebbe spaccato il naso.