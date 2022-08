“L’ha lasciato”, clamoroso scoop Cristel Carrisi: dopo anni si è stufata | L’addio è definitivo

Cristel Carrisi dopo tanti anni ha deciso di abbandonarlo in modo definitivo senza dare nessun preavviso. Ecco il gesto della donna.

Al Bano e Romina sono due cantanti molto famosi sia in Italia che all’estero e insieme hanno messo al mondo quattro figli Ylenia, misteriosamente scomparsa nel 1993, Yari, Cristel e Romina Jr.

Ylenia aveva cominciato a intraprendere una carriera televisiva diventando la prima valletta de La Ruota della Fortuna per poi sparire misteriosamente dopo un viaggio in Belize e a New Orleans.

Cristel Carrisi e l’abbandono improvviso

Yari, invece, lavora come compositore e cantautore e si è avvicinato al mondo della spiritualità seguendo le orme di sua madre Romina mentre Romina Jr la più piccola, dopo aver lavorato come attrice ultimamente è ospite in molti programmi tv.

Per quanto riguarda invece la terzogenita, Cristel, classe 1985, la donna inizialmente ha intrapreso la carriera dei suoi genitori e ha cercato di debuttare come cantante pubblicando tre dischi.

Successivamente si è data alla conduzione televisiva ed infatti l’abbiamo vista spesso al timone del concorso canoro dedicato ai più piccoli, ma amato da tutti quanti i telespettatori Lo Zecchino d’Oro.

La donna ha abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia, come ha mostrato spesso sui social, e si è trasferita in Croazia per amore di suo marito Davor Luksic da cui ha avuto tre figli Kay Turone, Cassie Ylenia e Rio Ines.

I due si sono conosciuti nel 2012 a New York e dopo qualche tempo hanno deciso di giungere a nozze festeggiando in Salento con tutti i loro parenti e amici e da quel momento in poi Cristel si è dedicata a tutt’altro.

Ma adesso dopo tanto tempo, pare abbia deciso di cambiare vita e di lasciarlo senza nessun preavviso da un momento all’altro senza dare troppo nell’occhio ma facendolo scoprire solo tramite sua sorella Romina.

Infatti, i fan hanno scoperto la decisione di Cristel solo a seguito di una foto pubblicata da Romina Jr sui suoi social e non si sarebbero mai aspettato un gesto del genere da parte della terzogenita di Al Bano.

La notizia ha fatto molto parlare di sé e i suoi fan sono rimasti dispiaciuti dalla scoperta fatta ma purtroppo non potevano fare niente dato la decisione presa e sperano che un giorno Cristel possa decidere di tornare indietro.

La scoperta dei fan

Quello che è successo e che nessuno si aspettava è accaduto qualche mese fa i fan si sono accorti che il profilo Instagram di Cristel era sparito.

Di conseguenza, si è scoperto che la Carrisi ha deciso di lasciare il mondo dei social, senza un apparente motivo e senza avvisare i suoi fan della decisione presa, dopo che per molti anni ha pubblicato foto della sua vita personale e della sua quotidianità.

Molti fan hanno pensato che il gesto sia dovuto a seguito di una crisi matrimoniale con Davor ma questa ipotesi sembra essere stata scartata e al momento non si sanno le ragioni per cui Cristel ha lasciato i social.

Sembrerebbe però che la donna si sia creato un account segreto, sotto falso nome, dato dal fatto che Romina Jr aveva taggato un profilo chiuso e che molto probabilmente si tratta di quello di sua sorella.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che Cristel non volesse condividere più i suoi momenti con i suoi fan che sono rimasti dispiaciuti dalla sua decisione e sperano che un domani possa riattivare il suo profilo.

In molti hanno provato a interagire con lei per capire il motivo di questo gesto, ma la donna sembra essere sparita su tutti i social e per ora non sembra aver intenzione di tornarci. Vedremo se un domani spiegherà questa sua decisione.