“Ha perso un sacco di chili”, Ilary Blasi irriconoscibile dopo il divorzio: lo scatto inquietante | FOTO

Ecco cos’è successo a Ilary Blasi. Nessuno si aspettava che il suo corpo sarebbe cambiato così tanto dopo la fine del matrimonio con Totti.

Si continua a parlare della rottura tra la celebre conduttrice tv Ilary Blasi e l’ex Capitano della squadra di calcio della Roma, Francesco Totti.

Continuate a leggere per vedere la foto choc che sta facendo il giro del web. Alcuni l’hanno definita davvero inquietante.

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta portando con sé tutta una serie di conseguenze che si stanno ripercuotendosi nella vita di molte persone.

I paparazzi continuano ad appostarsi fuori dalla casa di Noemi Bocchi in modo da monitorare tutti gli spostamenti di Francesco Totti e si supponeva che addirittura la donna fosse incinta.

Continua a rimanere in silenzio invece l’ex conduttrice del Grande Fratello vip e attuale dell’Isola dei famosi, che, da quando ha interrotto il matrimonio con l’ex capitano della Roma, non ha voluto rilasciare dichiarazioni a riguardo.

Di recente, però, il settimanale di Diva e Donna ha riportato una foto che sta facendo il giro del web e sta sconvolgendo tutto il pubblico televisivo, specialmente i fan delle ex letterina di Passaparola.

Nella foto in questione, infatti, la donna appare davvero sconvolta con un aspetto che non si era mai visto prima. Continuare a leggere l’articolo per vedere la foto shock.

La magrezza impressionante della conduttrice

Qualche ora fa il settimanale Diva e Donna ha pubblicato uno scatto dell’ultima copertina del magazine.

La foto è stata immediatamente salvata dagli utenti della rete sociale che non hanno potuto fare a meno di ripostarla sui rispettivi profili.

Nello scatto si parla del male oscuro di Ilary Blasi Dopo l’addio con Totti. I giornalisti del settimanale hanno definito la sua magrezza davvero inquietante.

In copertina in effetti c’è una foto che mostra Ilary Blasi molto sciupata con le gambe ossute e quasi nessuna carne a riempire il suo ventre.

Ecco di seguito la foto di cui stiamo parlando:

Ilary Blasi magrissima nella nuova copertina di Diva e Donna. I giornalisti riportano: “è di una magrezza inquietante”. pic.twitter.com/2ejtVrFsat — LaLUNAtica (@sono_lunatica) August 24, 2022

Come potete vedere, è palese che la conduttrice abbia perso molti kg. Non si sa se è perché ha iniziato una nuova dieta o un nuovo allenamento o se per il dispiacere causato dalla rottura con il partner di una vita.

E voi cosa ne pensate di questa foto? Fateci sapere se anche voi come la maggior parte dei fan della conduttrice siete rimasti sconvolti dallo scatto riportato dal settimanale.

Nel frattempo, noi rimaniamo in attesa che la conduttrice sveli il segreto del suo dimagrimento.