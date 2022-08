Flavio Insinna sotto shock, momenti di panico all’Eredità: improvviso svenimento in diretta

Flavio Insinna ha parlato dello svenimento in diretta avvenuto durante una puntata de L’Eredità. Ecco cosa è accaduto.

Flavio Insinna è un conduttore e attore italiano che da qualche anno conduce il programma L’eredità ed è proprio all’interno di questa trasmissione che nella scorsa stagione televisiva ha dovuto controllare un attimo di panico accaduto in diretta.

L’attore è subentrato alla conduzione dello show pomeridiano di Raiuno dopo la morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta nel 2018 e prima di allora aveva presentato uno speciale del programma dimostrando di esserne all’altezza.

Flavio Insinna: lo svenimento in diretta

Qualche mese fa, dopo la fine dell’edizione 2021-2022 molte testate avevano parlato di un presunto allontanamento di Insinna nel programma e della volontà dei dirigenti Rai di voler far condurre lo show ad una donna.

Infatti, molte notizie trapelate volevano che a prendere il posto di timoniere del gioco preserale fosse Caterina Balivo con cui ha condiviso per ben due edizioni il ruolo di giurato nel programma Il Cantante Mascherato.

Tra i due, durante la trasmissione, sembra non esserci stata molta simpatia ma queste sono solo supposizioni fatte dai fan durante la diretta dello show, ma tra i due non sembra esserci nessun aria di maretta.

Però, la notizia della sostituzione di Insinna è stata smentita e l’uomo, infatti, sarà nuovamente il presentatore dell’Eredità nel corso della stagione televisiva 2022-2023 e sembra pronto a tornarci per scontrarsi con la rete ammiraglia inizialmente con Caduta Libera e poi successivamente con Avanti un Altro!.

Nel corso degli anni, all’interno dell’Eredità sono accaduti molti episodi ancora oggi in voga sul web come ad esempio quando il programma era presentato da Amadeus, che grazie alla trasmissione ha conosciuto sua moglie Giovanna Civitillo.

In una puntata, il conduttore si è ritrovato a dover gestire un concorrente di nome Pedro che sembrava voler prendere in giro il programma e rispondeva un po’ stizzito con risposte fuori luogo alle domande poste da Amadeus.

Per questo motivo, il presentatore l’ha allontanato dallo studio e dopo qualche anno, secondo alcuni rumors sembra che Pedro abbia reagito in quel modo per aver scoperto che la trasmissione era pilotata e quindi ha deciso di voler perdere a modo suo.

Successivamente in un altra puntata, Roberta Morise aveva scambiato le parole del brano Canzone per te con Il nostro concerto e proprio Insinna aveva commentato che si trattava di un grande lavoro di Umberto Bindi.

Il momento imbarazzante

Nel mese di marzo invece, è accaduto un episodi che sembra aver provocato uno svenimento. Durante la puntata del 16 del mese prima citato, una concorrente di nome Fabiola ha abbinato il nome di Phil Collins con il gruppo musicale dei Beatles invece che i Genesis.

Dopo la risposta, Insinna ha chiesto di portare dei sali minerali per Silvia, la musicologa del programma dichiarando che la donna è svenuta dopo aver ascoltato la risposta della concorrente.

Un momento imbarazzante per Fabiola che timidamente ha chiesto scusa per la gaffe commessa che ormai è rimasta nella storia della trasmissione e nessuno potrà mai più riparare.

Il commento di Insinna, però, non è molto piaciuto ai telespettatori dato che alcuni hanno visto il suo commento e la sua esternazione fuori luogo in quanto può accadere di non essere a conoscenza di alcune informazioni e di come abbia messo in imbarazzo la concorrente.

Diversamente, altri utenti hanno dichiarato di come seppur non si può sapere di che gruppo ha fatto parte Phil Collins, pensare che abbia fatto parte dei Beatles in quanto i membri del gruppo sono molto famosi e non raffigura il cantante britannico.

Non resta che attendere la nuova edizione dell’Eredità per scoprire quale altra gaffe potrà essere commessa da parte dei concorrenti o degli addetti al lavoro, o perché no, proprio dallo stesso conduttore.