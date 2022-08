Filtro dell’aspirapolvere sporchissimo, con questo trucchetto torna come nuovo: incredibile

By

Ecco come pulire il filtro dell’aspirapolvere quando si trova in una situazione di sporcizia estrema. Con questo metodo torna come nuovo.

Continuate a leggere per scoprire qual è il metodo più rapido ed efficace per pulire il filtro dell’aspirapolvere quando è sporco.

Come pulire l’aspirapolvere

Dai peli di animali domestici e briciole di cibo al fango e ai detriti, il nostro aspirapolvere gestisce un sacco di disordine ogni volta che viene utilizzato. Tutti ci affidiamo costantemente a lui per affrontare quel pasticcio con facilità, quindi le nostre case rimangono pulite, prive di macchie e prive di allergeni.

Esiste una la chiave per mantenerli al massimo delle loro potenzialità, assicurando che la loro aspirazione rimanga forte e lo sporco si raccolga facilmente. E’ eseguire la manutenzione regolare dell’apparecchio.

Parte di questa manutenzione include la pulizia del filtro e in questo articolo spieghiamo come farlo facilmente. Il filtro è lì per intrappolare la polvere e le particelle di sporco, impedendo loro di ricircolare nella stanza.

Ma a causa dello sporco con cui entra in contatto il filtro, dovrà essere lavato regolarmente per prolungare la vita del tuo apparecchio. Non esiste una regola fissa che ti dica quanto spesso e quando pulire il filtro, anche se ci saranno segnali rivelatori che il filtro deve essere pulito.

I segni più evidenti includono una riduzione delle prestazioni di aspirazione e un cambiamento nel suono quando è in uso. Questo di solito è dovuto allo sforzo sul motore per mantenere le sue prestazioni di aspirazione.

Sebbene non ci siano regole fisse su quando e con quale frequenza pulire i filtri, ti consigliamo di farlo almeno una volta al mese. Ma come pulire i filtri? Ecco che te lo sveliamo.

La soluzione sta in questo trucco

La pulizia dei filtri del tuo aspirapolvere è fondamentale per mantenere l’aspirapolvere senza sacchetto in buone condizioni, anche se il modo in cui pulisci il filtro dipenderà dalla marca e dal modello di aspirapolvere che hai.

Come regola generale, una volta individuato il filtro e rimosso dal dispositivo, dovresti batterlo contro una superficie dura per rimuovere lo sporco intrappolato dalla superficie.

Poi sciacqualo sotto l’acqua corrente tiepida fino a quando l’acqua non diventa limpida. Con il filtro pulito, lascialo asciugare e, sebbene tu possa spesso pensare di metterlo nell’asciugatrice o sul termosifone per farlo asciugare, non farlo.

Invece, lascia asciugare il filtro naturalmente per 24 ore. Durante l’asciugatura, a meno che non si disponga di un filtro dell’aspirapolvere sostitutivo da inserire nell’aspirapolvere, non utilizzare l’apparecchio, poiché farlo senza un filtro può causare guasti.

Per consigli dettagliati su come pulire il filtro del tuo aspirapolvere, ti consigliamo di fare riferimento al manuale utente. La pulizia regolare dei filtri dell’aspirapolvere aiuterà a prolungare la vita dell’aspirapolvere e a mantenerlo in funzione al massimo delle prestazioni.

La pulizia regolare dei filtri aiuta anche a prevenire la formazione di odori sgradevoli ogni volta che si passa in casa.