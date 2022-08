“Felici e contenti al Circeo”, il primo scatto di Totti e Noemi: finalmente inchiodati insieme | FOTO

Malgrado Francesco Totti e Ilary Blasi abbiano annunciato la loro separazione qualche mese fa, i gossip impazziscono ancora. Stavolta, l’ex capitano della Roma l’ha combinata grossa, è stato beccato insieme alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi: scopriamo cosa è accaduto tra i due.

Mentre Ilary Blasi si sta godendo l’estate in giro per il mondo insieme a Cristian, Chanel e Isabel, Francesco Totti non si è sposato da Roma e ha preferito rinchiudersi nella sua abitazione, dopo il caos mediatico che sta accadendo in questo periodo. L’ex coppia sta facendo di tutto per proteggere i loro figli dai pettegolezzi, ma sembra impossibile.

Nelle scorse ore, Francesco Totti è stato avvistato insieme alla sua nuova fiamma. I due sono più affiatati che mai ed ora non vogliono più nascondere la loro frequentazione: scopriamo cosa è accaduto.

Francesco Totti e Ilary Blasi: la separazione

La fine di un matrimonio è sempre una situazione molto complicata, soprattutto per i figli. Nel caso di Francesco Totti e Ilary Blasi è ancora più difficile, perché Cristian, Chanel ed Isabel rischiano di finire nel mirino dei pettegolezzi e questo potrebbe terribilmente ferirli. Proprio per questo, l’ex coppia sta facendo di tutto per tutelarli.

Inoltre, l’ex Capitano della Roma e la conduttrice devono vedersela con i loro avvocati per dividere equamente i loro beni, infatti, i due hanno ben sette società e diversi immobili di lusso tra cui la mega villa da 1500 metri quadrati, la casa a Sabaudia e l’appartamento a Casal Palocco. Insomma un vero e proprio impero dal valore di 100 milioni di euro che dovranno spartire.

Le pratiche del divorzio non sono ancora iniziate, ma la relazione tra Francesco e Noemi sembra farsi sempre più seria, a dimostrare ciò sono le immagini pubblicate dalla rivista di Alfonso Signorini: scopriamo cosa è accaduto.

Francesco Totti beccato insieme a Noemi Bocchi | FOTO

Nelle scorse ore Francesco Totti è stato beccato di nuovo sotto casa di Noemi Bocchi. Precisamente sotto la residenza estiva della 34enne che ha affittato a San Felice Circeo, per trascorrere del tempo vicino al Pupone.

La relazione tra i due si fa sempre più seria. A pubblicare le immagini del loro incontro è stata la rivista, Chi. Dalle immagini possiamo vedere Totti scendere dalla macchina di un suo amico ed entrare nella villa di Noemi Bocchi.

Ormai non si nascondono più e la speranza di un ritorno di fiamma tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice è sempre più lontana. Addirittura, si vocifera che Totti e la Bocchi ufficializzeranno il loro amore soltanto quando le pratiche del divorzio saranno terminate.