“È tornata a casa”, Al Bano: l’indiscrezione fa gioire l’intera nazione | Finalmente è successo

Al Bano Carrisi ha il cuore che scoppia di gioia, lei è ritornata finalmente a casa. Lo scoop fa rimanere tutti di stucco.

Al Bano Carrisi è uno dei cantanti più amati del mondo musicale italiano. La sua voce, forte e potente, ha emozionato e continua ad emozionare da anni intere generazioni. Lui, che si è fatto conoscere dal pubblico italiano non solo per il suo talento straordinario ma anche per la sua famiglia e per i drammi che essa ha vissuto, oggi torna al centro dell’attenzione.

Arriva lo scopo clamoroso che non lascia più alcun dubbio: lei finalmente è tornata a casa. La lieta notizia fa gioire e commuovere l’Italia intera. Tutti sono emozionati per la famiglia Carrisi che dopo un periodo burrascoso e tanti dolori, può finalmente tirare un sospiro di sollievo: è successo davvero.

Che meravigliosa notizia per la famiglia Carrisi, lei ritorna finalmente a casa. Stiamo parlando di Romina Power. La cantante americana ha fatto di recente visita all’ex marito Al Bano.

I due cantanti sono stati una coppia per tanti anni. Co il loro sentimento e l’amore che li ha uniti per anni, hanno emozionato e fatto sognare tutta Italia. Poi, d’improvviso, la separazione. Dopo il dramma nel 1994, a seguito della scomparsa della loro primogenita Ylenia, qualcosa nelle loro vite si spezza per sempre.

I due non riescono a superare questo dramma incredibile e decidono di porre fine al loro matrimonio. Nel frattempo, 16 anni di silenzio li separano. Poi, con grande gioia di tutti, avviene la riconciliazione professionale: Al Bano e Romina tornano ad essere una coppia, almeno sul palcoscenico.

La cantante americana e la compagna attuale di Al Bano, Loredana Lecciso, si mormora che non siano mai andate particolarmente d’accordo. Ma, in barba a qualsiasi pensiero, Romina non ha intenzione di rimanere lontana dal suo ex marito e dal papà dei suoi figli.

Proprio qualche giorno fa, la Power si è presentata a Cellino San Marco. La ragione del suo arrivo nella città che per tanti anni è stata la sua seconda famiglia è ben precisa. La cantante americana ha preso parte a un ritiro spirituale e di yoga che si sta tenendo nelle proprietà di Al Bano Carrisi.

La Power sta partecipando insieme al figlio Yari. Da anni, la cantante americana e il figlio hanno abbracciato la fede buddista e poi, gli effetti positivi della meditazione da loro sempre sponsorizzati, sono sufficienti per far sì che la cantante giri il mondo per partecipare a raduni e ritiri di yoga, da sola o in compagnia del figlio.

Chiaramente la sua permanenza nelle proprietà di Al Bano a Cellino San Marco, farà sì che Romina si incontri con il suo ex marito. I fan non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno di fiamma.