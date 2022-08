“È lui il vero padre”, colpo di scena a Windsor: Diana è rimasta incinta di un altro | Proprio lui

By

Colpo di scena a casa Windsor, Diana ha tradito Carlo durante il suo matrimonio ed è rimasta incinta di un altro uomo: è proprio lui il papà di suo figlio.

Nuove e drammatiche rivelazioni sul conto di Lady Diana. Arriva un colpo di scena senza precedenti: “È lui il vero padre di suo figlio”. La principessa del popolo, incinta di un altro uomo.

Lady Diana incinta di un altro: viene a galla tutta la verità

Il 31 agosto 1997, Lady Diana Spencer perdeva la vita in un drammatico incidente stradale insieme al suo compagno, Dodi Al Fayed, con il quale aveva ricominciato a vivere dopo il divorzio doloroso da Carlo, il principe d’Inghilterra e figlio della Regina Elisabetta.

Il matrimonio della Spencer con il principe inglese non è mai stato felice, almeno questo è quanto emerge da biografie ufficiali di corte, da cassette, interviste e registrazioni fatte dalla principessa del popolo che raccontava la sua infelicità di coppia e che oggi sono la chiara testimonianza che quello di Carlo e Diana è stata, sotto tutti i punti di vista, un’unione fallimentare.

Lady Diana e il principe Carlo sono convolati a nozze il 29 luglio 1981 presso la cattedrale di Saint Paul a Londra, nel Regno Unito e, subito dopo il matrimonio, i due sono diventati genitori di William e Harry.

Tradimenti, crisi coniugali e terzi incomodi, dall’una e dall’altra parte, hanno fatto chiacchierare tutti per anni. A tal proposito, spunta fuori, dopo tantissimo tempo, la terribile verità su Diana: la principessa del Galles ebbe una relazione con un altro uomo e di lui rimase incinta. Il vero padre di suo figlio è lui.

Chi è il vero padre del figlio della principessa Spencer

Non soltanto Carlo ma anche Diana non sarebbe stata fedele durante il suo matrimonio al principe del Galles. Proprio come il figlio della Regina Elisabetta la tradì con Camilla, anche lei ebbe una relazione clandestina con un altro uomo. Si tratta di James Hewitt.

Fu la stessa principessa del popolo a confermare la sua relazione con tale Hewitt, inizialmente il suo maestro di equitazione e membro della Household Cavalry, nel 1996. Dalla loro passione clandestina sarebbe nato un figlio che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe il principe Harry.

Dopo anni dalla morte di Lady Diana, una delle sue più care amiche, la duchessa Fergie, che tra l’altro è la ex moglie del duca Andrea di York e mamma di Eugenia e Beatrice, ha deciso di raccontare tutta la verità su questa storia che sta sconvolgendo il Regno Unito e il mondo.

La duchessa Sarah Ferguson ha affermato che mai nessuna donna di corte fu più fedele di Lady Diana la quale non ha mai tradito Carlo durante il suo matrimonio ma solo dopo che la loro relazione era già finita e precisa poi un dettaglio importante: il principe Harry, per questioni prettamente cronologiche, non può essere figlio di James Hewitt, nonostante i due si assomiglino molto.

La principessa Spencer ha portato nella tomba tanti segreti

Per quali ragioni? Quando James e Diana si conobbero, il principe Harry era nato già da due anni. Racconta a questo proposito la duchessa:

“Diana non aveva nemmeno incontrato Hewitt quando Harry è stato concepito nel 1984 ed è cronologicamente impossibile per Hewitt essere il padre del principe inglese, è tutta una sciocca teoria del complotto. Non c’è assolutamente alcun dubbio che Carlo sia il padre di Harry”.

Sebbene la duchessa Fergie sia convinta che Hewitt non sia il papà biologico del principe Harry, alcuni insiders di corte sostengono invece il contrario. In particolare, uno dei componenti vicini alla famiglia reale, ha dichiarato di conoscere molti segreti di Lady Diana che porterà con sé nella tomba e che mai potranno essere rivelati per evitare di far crollare la monarchia.