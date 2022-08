“È finita per colpa sua”, scoop: Michelle Hunziker molla Angiolini per lui | Non l’ha mai dimenticato

By

Michelle Hunziker lascia Giovanni Angiolini per lui: non lo ha mai dimenticato. Spunta fuori l’ex che le ha fatto perdere la testa, di nuovo.

È finita la relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini e sembra che a metterci lo zampino sia stato proprio lui, il famosissimo ex della conduttrice svizzera. Ecco che cosa è accaduto.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, game over

È finita così, di punto in bianco, la storia d’amore che ha appassionato tutta Italia per questa lunga e calda estate. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati. Lo scoop lo ha lanciato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che ha spiegato anche le ragioni per cui la conduttrice di Striscia la notizia e il medico più sexy d’Italia, si sono detti addio.

Eppure sembrava che il loro amore fosse destinato a durare alla lunga. Loro, che hanno trascorso tutte le vacanze insieme e che pare abbiano fatto anche le presentazioni in famiglia, oggi non sono più una coppia. Perché è finita tra di loro?

Spunta l’ex di lei che ci ha messo lo zampino. Ecco perché la bella svizzera ha deciso di mollare Angiolini. E chi se lo sarebbe mai aspettato? I fan sono rimasti di stucco.

La conduttrice molla Angiolini per l’ex

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non sono più una coppia. Ad annunciarlo è Alfonso Signorini sul suo settimanale Chi.

Questo è quanto si può leggere, in anteprima, sul prossimo numero del noto settimanale di gossip:

“Dopo il primo bacio in Sardegna a marzo, l’incontro in un hotel di Milano e la fuga d’amore a Parigi, la soubrette getta la spugna e dimentica l’ex concorrente del Grande Fratello”.

Un fuoco di paglia è stato il loro, fa sapere il settimanale Chi. Una storia che è durata meno di un’ estate. Eppure, il gossip si è acceso e molti credono che la ragione per la quale Michelle abbia mollato Angiolini sia Eros Ramazzotti.

La Hunziker è stata beccata proprio qualche giorno fa in un resort poco lontano dalla casa in campagna in Franciacorta del famoso cantante italiano: è davvero lui la causa della fine della storia tra Michelle e Giovanni?

Le cose tra la conduttrice svizzera e l’ortopedico sembravano procedere a gonfie vele. I due sono stati paparazzati per mesi in locali a consumare cene a lume di candela, a scattare foto romantiche sotto la Torre Eiffel e a coccolarsi in Sardegna. Lei avrebbe conosciuto la famiglia di lui e lui, le figlie di lei.

Insomma, c’erano tutti i presupposti affinché questa storia si trasformasse in qualcosa di serio. Per settimane si è parlato anche di un matrimonio lampo e di una gravidanza desiderata, ma oggi, queste sono solo ipotesi che al momento non hanno più alcun significato.

La conduttrice svizzera non ha commentato questa notizia, non l’ha confermata ma nemmeno smentita. Nel suo profilo Instagram nessuna foto è mai apparsa di lei in compagnia di Giovanni Angiolini, quelle che abbiamo osservato in questi mesi sono state scattate di nascosto dai paparazzi.

Solo qualche ora fa, Michelle ha salutato i suoi tantissimi fan. Sul suo profilo Instagram con uno scatto che la ritrae bella, nella sua casa milanese, si mostra pronta a iniziare la sua giornata. Il sorriso è presente sul suo viso, nulla fa pensare che abbia mollato Angiolini eppure è successo davvero.