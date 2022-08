Cannizzaro, spari alla segreteria del deputato di FI

Una grave intimidazione è avvenuta ieri sera ai danni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. Sono stati esplosi dei colpi di pistola contro la sua segreteria.

Gli inquirenti sono nella fase iniziale delle indagini e non viene esclusa per ora nessuna pista. All’interno della segreteria di Cannizzaro era in corso una riunione tra lui e alcuni collaboratori. Degli individui hanno improvvisamente esploso tre colpi di pistola contro la vetrata ad altezza uomo.

Cannizzaro, spari contro la segreteria

Il deputato del centro destra Francesco Cannizzaro, che correrà il 25 settembre per Forza Italia, ha subito un grave attacco intimidatorio. Sono stati esplosi colpi di pistola contro la vetrata da malviventi non ancora noti.

Un’azione improvvisa e pericolosa che non può essere tollerata. Fortunatamente l’attentato non ha provocato vittime o feriti e questo per un motivo ben preciso. La vetrata dell’ufficio di Cannizzaro non è blindata ma rinforzata.

I proiettili esplosi si sono incastrati e sono rimasti all’interno del vetro rinforzato. Questo ha sicuramente portato ad un epilogo più leggero rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere.

Si è appreso da fonti certe che è stato lo stesso Francesco a chiamare le forze dell’ordine per avvisare di ciò che era appena successo. Una pattuglia di trovava proprio nei pressi della segreteria e si è recata immediatamente sul posto.

Reazioni e indagini in corso

Francesco Cannizzaro è stato protagonista di un’intimidazione subdola e pericolosa che è stata condannata in primis dal suo partito. Forza Italia ha prontamente fatto presente la vicinanza al proprio deputato affermando che questo non sarà tollerato. D’ora in poi sarà studiato un piano d’azione che garantisca l’incolumità di ogni deputato.

Il Presidente della regione Calabria si è schierato al fianco di Cannizzaro e contro chi ha compito un vile atto come quello di ieri sera. Ha affermato che nessuno deve piegarsi a ricatti e intimidazioni perché avrà il pieno appoggio da parte della regione.

Il procuratore Giovanni Bombardieri sta valutando alcuni punti ma le indagini sono partite immediatamente. Non ha escluso che il fascicolo venga passato alla direzione distrettuale antimafia.

Gli esponenti di Forza Italia così come le altre cariche pubbliche si sono schierate al fianco di Cannizzaro. Non si può accettare in un paese civile come l’Italia che si verifichino questi atti appena partita la campagna elettorale. Questo evidenzia un meccanismo intrinseco e antidemocratico purtroppo nella nostra amata terra.

Fortunatamente Cannizzaro, nonostante gli spari contro il suo ufficio, sta bene e con lui tutti i suoi collaboratori. L’attacco avrebbe potuto uccidere lui o i presenti essendo stato sferrato ad altezza uomo. Questo ha gettato in un clima di sconforto generale e ha dato una piega diversa alle prossime elezioni politiche del 25 Settembre.