Asciugamani bianchissimi senza candeggina, come sbiancarli: il segreto delle nonne

Uno dei problemi domestici più comuni è proprio l’ingiallimento degli asciugamani. Per sbiancarli utilizziamo ben volentieri la candeggina. Ma sapete che ne potete fare a meno? Esiste un trucco infallibile che li farà tornare come nuovi: scopriamo di più.

Con il passar del tempo gli asciugamani prendono un aspetto davvero sgradevolel.. Sicuramente è anche colpa dei lavaggi sbagliati, ma come possiamo farli tornare come nuovi? I rimedi della nonna non sbagliano mai, infatti, per farli tornare bianchi, esiste un metodo infallibile che in pochissimi conoscono.

Non vi servirà la candeggina ma diversi ingredienti che potrete trovare tranquillamente in casa. Dopo aver letto questo articolo non potrete più farne a meno e inizierete a lavarli senza candeggina. Una vera svolta sia per il portafoglio e anche per l’ambiente. Sapete come fare? Niente paura: scopriamo di più.

Come sbiancare gli asciugamani in poche mosse

Gli asciugamani sono oggetti che utilizziamo ogni giorno per asciugare il corpo, proprio per questo, a lungo andare si consumano e cambiano in un batter d’occhio il loro aspetto. Alcuni si induriscono, altri si ingialliscono o peggio ancora si macchiano. Malgrado i continui lavaggi non tornano più nuovi come prima.

Ma in realtà esiste un metodo che non ti farà sbagliare e il risultato sarà davvero sorprendente. Vi occorranno pochissimi ingredienti naturali che costano poco e i vostri asciugamani ritorneranno ad essere bianchissimi: scopriamo come fare.

Il trucco infallibile per asciugamani bianchissimi

Uno degli ingredienti fondamentali è proprio il bicarbonato. Un componente molto utilizzato nelle faccende domestiche. Per sbiancare i vostri asciugamani, dovrete sciogliere 4 cucchiai di bicarbonato in una bacinella con acqua calda e immergere il tessuto. Lasciare l’asciugamano immerso per tutta la notte e poi procedete con il lavaggio in lavatrice.

Un’altra sostanza è l’aceto e il procedimento è identico a quello del bicarbonato. Inoltre, vi potrebbe essere d’aiuto anche l’acido citrico, che è uno dei componenti più efficaci ma anche semplici. Oppure, il percarbonato di sodio che è considerato come una candeggina naturale ed è utilizzabile con acqua ad alte temperature, ovvero, superiori ai 30°.

Ovviamente non può mancare il limone, utilissimo nelle pulizie di casa, vi basteranno solamente due fettine di questo agrume per far tornare gli asciugamani più bianchi di prima. Infine, l’ultimo rimedio sarebbe quello dell’acqua ossigenata.

Basterà aggiungere un cucchiaio di acqua ossigenata in lavatrice e procedere con il lavaggio, in questo modo avrete degli asciugamani bianchissimi e profumati come se fossero nuovi. Cosa ne pensate? Fateci sapere il vostro parere su questo metodo, sicuramente è una scelta ecologica e vi farà risparmiare tantissimi soldi.