“A loro si aggiunge anche lui”, I’indiscrezione: il Volo si allarga | Fan al settimo cielo

Il Volo, arriva l’inaspettato annuncio dei tre tenori che lascia i fan del trio senza parole: si aggiunge anche lui. Ecco che cosa sta succedendo.

Il Volo torna a sorprendere i fan. L’inaspettato annuncio di qualche ora fa lascia tutti a bocca aperta.

Il Volo lascia i fan di stucco

Il gruppo musicale nato nel 2010, dopo la partecipazione al talent show per bambini “Ti lascio una canzone”, a distanza di anni, sta continuando ad essere al centro dell’attenzione. Solo qualche giorno fa, uno dei tre cantanti, Piero Barone, ha dovuto fare i conti con un drammatico episodio: è morto il suo adorato nonno Pietro che ha lasciato nella sua vita un vuoto incolmabile.

Ultimamente, le notizie sul conto dei tre cantanti non hanno rallegrato nessuno. Sono accaduti alcuni episodi che hanno messo in crisi la band e segnato i suoi componenti. Arriva adesso un’altra notizia che lascia tutti di stucco, questa volta però in senso positivo.

I tre cantanti possono tornare a gioire, si aggiunge anche lui al trio. L’inaspettato retroscena fa rimanere tutti a bocca aperta. Scopriamo che cosa sta accadendo nelle vite dei tre giovani cantanti e qual è questa notizia che promette di cambiare le sorti della band.

Lo scatto social infervora il web

Dopo giorni bui, soprattutto per Piero Barone, segnato da un drammatico lutto, arriva una notizia che fa finalmente sorridere il cuore dei tre cantanti ma anche dei loro milioni di fan: si aggiunge a loro un altro componente, si tratta del cantante Diodato.

Ma che cosa ci fa l’artista italiano con i tre tenori? Il 7 settembre 2022, ad Ancona, Diodato partirà con il suo tour e per il momento ha deciso di prendersi un periodo di vacanza per ricaricare le energie dopo aver girato l’Italia in lungo e largo portando le sue canzoni, e in particolare il brano “Che vita meravigliosa” che ancora oggi continua ad essere in pole position nelle classifiche della discografia italiana, riscuotendo un successo inaspettato.

Come meta delle sue vacanze, Diodato ha scelto la Sicilia e tra una visita alla Valle dei templi e alla scala dei Turchi, si è fermato anche ad Agrigento dove ha incontrato uno dei tre cantanti de Il Volo.

Piero, Gianluca e Ignazio si stanno concedendo anche loro qualche momento di relax dopo il tour internazionale che li ha portati in Giappone. Ad Agrigento, poco distante da Naro che è la città natale di Piero Barone, è avvenuto lo spettacolare incontro.

I giornalisti hanno beccato Diodato in un famoso locale del centro storico siciliano insieme proprio a Piero Barone. Entrambi i cantanti hanno deciso di non divulgare immagini del loro incontro ma uno scatto è riuscito ugualmente a circolare sui social.

I due si trovavano al ristorante Mabel ad Agrigento. Sereni, complici e felici, con un bicchiere di vino in mano appaiono finalmente rilassati. Che i due abbiano parlato anche del loro futuro professionale? Nascerà magari una collaborazione tra i tre artisti del Il Volo e Diodato?

I fan ne sarebbero felicissimi. Tra chi dice, sul web, che Diodato dovrebbe diventare il quarto componente del Il Volo e chi commenta con emoji coccolose, per il momento questi restano sogni di tanti fan che si augurano di poter vedere presto il trio composto da Piero, Gianluca e Ignazio, esibirsi con Diodato.