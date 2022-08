“Siete bellissime”, Rosalinda Celentano la mostra a tutti: più famosa di papà Adriano

Rosalinda Celentano non si nasconde più e finalmente la mostra a tutti quanti. Il video con lei fa emozionare i fan. La donna in questione è famosissima.

La bella figlia di Adriano Celentano e di Claudia Mori si mostra sui social insieme a lei. Il video infiamma il web: insieme sono bellissime.

Rosalinda Celentano protagonista dei social

Classe 1968, Rosalinda Celentano è la figlia minore del più famoso Adriano e di sua moglie Claudia Mori, nonché la sorella più piccola di Rosita e Giacomo Celentano. Nota attrice italiana, ha ricoperto ruoli di grande successo.

Ha recitato per esempio in un film di Mel Gibson, “La passione di Cristo”, interpretando il ruolo del demonio e ottenendo una candidatura ai nastri d’argento come migliore attrice non protagonista.

Timida e riservata rispetto ai fratelli maggiori, Rosita Celentano ha fatto però ugualmente parlare di sé per la sua vita sentimentale. Dal 2010 al 2014 è stata legata all’attrice Simona Borioni con la quale la storia è finita perché quest’ultima non è riuscita a tener testa ai demoni di Rosalinda che per anni ha lottato contro l’alcolismo e la depressione.

Rosalinda ha sempre dovuto combattere per affermare il suo orientamento sessuale e il primo ostacolo che ha incontrato è quello postole dinanzi ai piedi dalla famiglia. I suoi genitori non hanno inizialmente ben preso il suo coming out e per anni, i rapporti tra la figlia e i famosi genitori sono stati a dir poco inesistenti.

Oggi invece sembra che la situazione si sia sistemata. Intanto, sul fronte privato, Rosalinda torna a far parlare di sé e sui social si mostra in sua compagnia: insieme sono davvero bellissime.

Chi è la famosissima che ha ‘conquistato’ il cuore della Celentano

La bella figlia di Claudia Mori e di Adriano Celentano non si nasconde più e sui social si mostra insieme a lei. In un video che ha fatto il giro del web e che ha fatto rallegrare il cuore dei suoi tantissimi fan, l’attrice italiana si è mostrata in compagnia di Tinna Hoffmann, la ballerina che è stata sua partener nel 2020, quando la Celentano junior ha preso parte alla trasmissione di Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”.

La loro partecipazione fece al tempo molto discutere perché Rosalinda era l’unica in gara con una donna. Le due, anche dopo la fine della trasmissione, sono rimaste in ottimi rapporti e, spentisi i riflettori, continuano ancora a vedersi e a sentirsi.

Il video che le ritrae insieme, mostrando le due complici, sorridenti e affiatate e anche in atteggiamenti provocanti, mentre cantano una canzone “Born to be alive” ha infiammato i gossip: che ci sia del tenero tra le due?

Da un po’ di tempo Rosalinda non è in coppia con nessuna e tutti si augurano che il cuore della bella figlia di Adriano Celentano e di Claudia Mori possa tornare a battere presto per qualcuno. Nel frattempo questo filmato che ci hanno regalato ha mostrato la felicità di una donna che dopo un periodo burrascoso è tornata a sorridere.