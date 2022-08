“Quando il gatto non c’è…”, Totti: fu in quel momento che capii tutto su Ilary | VIDEO

By

Ormai non si parla d’altro, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica. Nelle scorse ore è diventato virale un video che li riguarda, dove possiamo notare un dettaglio sconcertante: scopriamo di più.

Negli ultimi mesi, il tema più scottante che sta infiammando continuamente il gossip italiano è proprio il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex Capitano della Roma sembra aver voltato pagina con la bellissima trentaquattrenne Noemi Bocchi, si vocifera che sia rimasta addirittura incinta. Più passa il tempo e più emergono dettagli davvero sconcertanti sulla loro storia d’amore.

Ma quando sarebbe iniziata la loro crisi matrimoniale? Difficile da credere, ma a quanto pare è iniziata moltissimo tempo prima dall’annuncio della loro separazione. Francesco Totti aveva già capito tutto: scopriamo cosa è accaduto.

Francesco Totti e Ilary Blasi: dopo la separazione

Dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, l’ex coppia continua ad essere al centro dei gossip. E’ ancora strano da credere che i due, dopo vent’anni d’amore si siano detti per sempre addio. Oggi l’ex Capitano della Roma ha voltato pagina con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, invece, Ilary sembra godersi il periodo estivo insieme ai suoi tre figli in giro per il mondo.

Francesco e Ilary non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazione su quanto è accaduto, starebbero facendo di tutto per proteggere Cristian, Chanel e Isabel dai gossip invadenti. Senza dubbio, è una situazione molto difficile per l’intera famiglia.

Nelle scorse ore, è diventato virale un video di qualche tempo fa, di quando ancora il giocatore e la conduttrice erano marito e moglie. Alcuni fan hanno notato un dettaglio clamoroso: scopriamo cosa è accaduto.

Francesco Totti aveva già capito tutto | VIDEO

Vi ricordate di quando Francesco Totti partecipò al programma di Amazon Prime “Celebrity Hunted”? Durante la fine della trasmissione, andò in onda una clip dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi. Nel breve siparietto, si vede lui che videochiama la conduttrice. La sua ormai ex moglie stava uscendo di casa per un aperitivo con le amiche. Francesco la riprese, dicendo:

“Ma dove vai, hai tre figli… Devi restare a casa. Quando il gatto non c’è i topi ballano!”,

Lei rispose: “Sono contenta che torni, ho trecento ragazzini qui, mi servi!”. Un botta e risposta che ad oggi sembra avere un significato. Alcuni fan, rivedendo il video, hanno percepito un’aria di crisi già al tempo. Proprio per questo, nelle scorse ore, un utente ha commentato il video dicendo: “Povera Ilary…”