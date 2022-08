Pianta da fiore, questa è bellissima ma incredibilmente velenosa: ce l’hai nel tuo giardino

Pianta da fiore: c’è una bellissima specie vegetale incredibilmente velenosa. Fai attenzione a tenerla in una zona riparata. Ce l’hai nel tuo giardino.

Curare il proprio giardino con piante e fiori richiede tanta pazienza e dedizione. Ci sono tantissime specie vegetali che sono esteticamente bellissime e apprezzate, ma non tutti sono al corrente che si tratta di piante dai fiori velenosi.

Bisogna fare molta attenzione a piantarle nel proprio giardino. C’è una bellissima pianta bulbosa molto diffusa a cui bisogna prestare massima attenzione. Di quale pianta si tratta? Scopriamo in questa guida di Letto Quotidiano.

Piante bellissime e resistenti per il nostro giardino: quali coltivare

Non basta seminare o acquistare piante ornamentali qualunque, ma è bene conoscere le caratteristiche delle specie vegetali. Tra le piante bellissime da coltivare c’è l’echinacea, una pianta erbacea che produce tantissimi fiori colorati e profumati. Questa pianta floreale presenta proprietà antivirali ed immunostimolanti.

La catalpa o albero dei sigari è una pianta originaria dell’America settentrionale. È ideale da coltivare in giardino in quanto è un ottimo repellente per le zanzare.

La Liriope muscari è una pianta originaria dell’Asia, le cui foglie sono larghe e di colore verde scuro. I fiori sono bellissimi e di colore viola. È bene coltivare e tenere la pianta all’ombra.

Le petunie sono piante floreali che richiedono pochissime cure: basta innaffiarle tutti i giorni, soprattutto con l’arrivo della calura estiva.

Le astilbe sono una pianta sempreverde che ricorda la felce e i cui fiori assomigliano a delle piume. È una pianta tipica dei paesi nordici e, pertanto, preferisce le zone ombreggiate.

Per chi ha poco spazio e per chi ha poco tempo da dedicare all’attività di giardinaggio, può coltivare l’elleboro, con i suoi fiori di colore bianco e viola. È buon consiglio coltivarla in una zona riparata dato che i suoi fiori sono velenosi per gli uomini e gli animali. C’è un’altra pianta bellissima che è pericolosa per gli uomini e gli animali. Si tratta del narciso.

Pianta bellissima ma velenosa: attenzione a metterla nel proprio giardino

C’è una pianta dai fiori bellissimi che è velenosa per gli animali e per l’uomo: stiamo parlando del narciso. Si tratta di una pianta bulbosa, elegante, delicata e profumata originaria del Mar Mediterraneo. Il fiore del narciso è formato da petali di colore uguale con al centro una corona pronunciata.

Il narciso o giunchiglia appartiene al genere Narcissus della famiglia delle Amaryllidaceae. I narcisi devono essere coltivati con successo sia in vaso sia in ciotole profonde. Questa specie floreale preferisce le temperature miti e resiste al freddo. Il narciso deve essere coltivato durante la stagione invernale, ma per ottenere una piena fioritura occorre attendere i mesi di maggio e giugno.

L’esposizione ideale del narciso è al sole. Per quanto concerne il terriccio è possibile optare sia per un terreno sabbioso sia per un terreno argilloso. Durante la stagione estiva il narciso necessita dell’annaffiatura quotidiana, mentre durante la stagione autunnale ed invernale la giunchiglia segue il ciclo delle piogge.

Narciso: una bellissima pianta velenosa

Il narciso è una pianta bellissima i cui bulbi e le foglie contengono la narcisina, un alcaloide velenoso. Si tratta di una sostanza, che, se ingerita accidentalmente, può provocare disturbi gastrici e al sistema neuronale. Per questo, è bene tenere la pianta al riparo dagli animali e dai bambini.