“Piango perché…”, Silvia Toffanin: tutta la verità su Pier Silvio | Perché non la vuole sposare

Silvia Toffanin ha ammesso il vero motivo per cui Pier Silvio Berlusconi non si è deciso ancora a chiederla in moglie. Ecco tutta la verità.

Silvia Toffanin è da molti anni la padrona del programma televisivo Verissimo che nella nuova stagione televisiva tornerà in onda su Canale 5 per la felicità di tutti gli appassionati della trasmissione.

Grazie alla sua garbatezza e alla sua eleganza, Silvia è riuscita ad intervistare molti personaggi del mondo dello spettacolo italiano riuscendo ad estrapolare loro alcune confessioni e alcuni scoop rimasti fino all’ora inediti.

Silvia Toffanin: ecco il motivo per cui Pier Silvio non la sposa

La donna è da oltre vent’anni la compagna di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset ma nonostante due figli e una convivenza, l’uomo non sembra essere intenzionato a sposarla e c’è un motivo ben preciso su questa scelta.

La carriera della Toffanin ha inizio nel 1997 con la partecipazione a Miss Italia ma è grazie al programma televisivo Passaparola dove assieme ad Ilary Blasi e Alessia Mancini ed altre ragazze meno famose ha preso parte come Letterina che diventa nota al grande pubblico.

Ed è proprio in questo periodo che la Toffanin, dato il suo lavoro in Mediaset ha conosciuto il suo compagno innamorandosene follemente come anche lui da sempre rimasto abbagliato dalla sua bellezza.

Sin dai tempi di Miss Italia il sogno di Silvia era quello di diventare conduttrice e ci è riuscita molto presto dato che dopo aver preso parte al programma condotto da Gerry Scotti ha cominciato a presentare qualche trasmissione.

Inizialmente le fu affidato Mosquito su Italia 1 per poi approdare a Nonsolomoda e in seguito, dopo aver curato alcune rubriche all’interno della trasmissione Verissimo dal 2009 come conduttrice.

Secondo molti telespettatori e anche secondo Elisabetta Canalis, la Toffanin rispecchierebbe un esempio di donna da seguire oltre che una delle conduttrici più capaci e meno invadenti della televisione italiana.

La donna per concentrarsi sul suo programma ha rinunciato ad altre trasmissioni declinando anche l’offerta di Amadeus di prendere parte come co-conduttrice al Festival di Sanremo per ben due volte.

La verità sul matrimonio mai avvenuto

Però, sembra che la Toffanin non abbia fatto a meno di accettare la corte di una donna anche dietro consiglio di suo marito che avrebbe lasciato carta bianca alla donna in questione per l’ingaggio della sua compagna.

Stiamo parlando di Maria De Filippi, la quale incaricata da Pier Silvio Berlusconi di modernizzare il reality La Talpa che tornerà in tv nel 2023 avrebbe chiesto alla Toffanin di condurlo.

Secondo alcune indiscrezioni, la donna avrebbe accettato e per la prima volta dopo anni sarà al timone di un programma diverso rispetto Verissimo.

Silvia è anche una moglie e una madre esemplare e assieme al suo compagno per garantire a loro stessi e ai loro figli una privacy che non avrebbero avuto in città come Milano o Roma ha deciso di vivere in un castello a Portofino.

La location è da favola e sarebbe perfetta per un matrimonio, ma Pier Silvio non sembra voler chiederle la mano e su questo motivo la stessa conduttrice in una passata intervista si è espressa rivelando il vero motivo per cui il matrimonio non arriva.

Come riporta fortemente.it, la Toffanin ha spiegato la verità sulla decisione del suo compagno: “Dicono che sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici”.

Con queste parole, la conduttrice ha voluto smentire una volte per tutte le voci che molti giornali mettono in giro su di lei e sembra che la coppia non si sposi in quanto non credono che sia necessario un atto legale per sancire il loro amore e che non è un’etichetta o un foglio di carta a dimostrare che due persone si amano davvero.