“Non vede l’ora di diventare papà”, Michelle Hunziker scoop: Angiolini al settimo cielo

Il nuovo compagno di Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini, secondo un settimanale tedesco non vede l’ora di diventare papà. Ecco cosa è stato riportato dal magazine.

Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva molto apprezzata in Italia ma anche in Germania dove conduce molte trasmissioni televisive ed è una delle conduttrici più amate dal popolo tedesco.

E subito dopo l’annuncio della separazione dal suo secondo marito Tomaso Trussardi, è stato proprio il magazine tedesco Bunte a rivelare la sua nuova relazione con l’ex gieffino, Giovanni Angiolini, medico operativo in Sardegna.

Michelle Hunziker e il desiderio di Giovanni Angiolini

I due sono stati paparazzati proprio nella regione dell’uomo e adesso dopo qualche tempo, un altro magazine tedesco das Neune rivela la voglia di Angiolini di diventare padre da parte di Michelle.

La conduttrice ha già tre figlie femmine, Aurora, Sole e Celeste. La prima è nata dalla relazione con il cantante Eros Ramazzotti il cui primo matrimonio è terminato nel 2019 anche se i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti.

Sole e Celeste invece, sono figlie di Tomaso Trussardi, imprenditore che ha sposato nel 2014 e come ha raccontato in un’intervista rilasciate al settimanale Madre Celeste, la prima gravidanza dopo Aurora è stata per lei una grazia ricevuta dalla Madonna a cui aveva chiesto di ridiventare madre.

Da quel momento in poi, Michelle è diventata molto religiosa e qualcosa di analogo è accaduto anche per la gravidanza della sua terza figlia. Durante questa maternità, la conduttrice aveva rivelato di sperare di avere un maschietto.

La donna, infatti, rivelò durante la sua seconda gravidanza di voler provare l’ebrezza di diventare madre di un maschietto e questa volontà l’ha espressa anche durante la sua terza gravidanza.

Questo però non è accaduto, ma il suo sogno potrebbe avverarsi per via della sua nuova relazione con Giovanni Angiolini e della volontà dell’uomo di mettere su famiglia, magari proprio con Michelle.

L’indiscrezione del magazine tedesco

Durante queste vacanze, la conduttrice è stata avvistata in farmacia con sua figlia Aurora per acquistare un test di gravidanza, ma secondo il magazine tedesco das Neue il test sarebbe stato preso dalla conduttrice su richiesta di Paolo, il fratello di Angiolini.

Infatti, sembrerebbe sempre come riportato dal giornale, che la Hunziker e sua figlia avrebbero un ottimo rapporto con il resto della famiglia Angiolini e che tutti quanti si seguono reciprocamente sui social.

Inoltre, Michelle sarebbe rimasta sorpresa e affascinata di come la famiglia del medico sia unita e di come vivono le giornate tra allegria e unità famigliare e starebbe pensando di dare un fratellino alle sue tre figlie.

Nel settimanale possiamo anche notare le foto di Giovanni che tiene in braccio un bambino di un suo amico e questo ha acceso in lui la voglia di paternità e non vede l’ora che questo possa accadere.

Ma i giornali tedeschi che parlando di Michelle e di Angiolini e della sua voglia di diventare padre?

Il giornale tedesco riporta: “Angiolini non vede l’ora di diventare padre”

Che sia arrivato il momento giusto? Attualmente non è ancora chiaro come Michelle e Giovanni si siano conosciuti e da quanto tempo va avanti la loro relazione ma sappiamo che un ristoratore sardo ha dichiarato ad inizio anno che la donna frequentava il posto da un bel po’ di tempo.

Inoltre, lo stesso, ha confessato che la conduttrice si sarebbe concessa senza alcun problema a dei selfie con i fan però chiedendo loro di non pubblicarli per non far sapere dove fosse.

Questo, confermerebbe che Michelle e Giovanni si frequentando da un bel po’ anche se i due non hanno mai confermato la loro relazione, ma dalle storie Instagram e dalle foto, i fan hanno compreso che i due sono spesso insieme negli stessi posti e nello stesso momento.

Così Michelle Hunziker non avrebbe avuto modo di confermare la sua storia dato che è sotto gli occhi di tutti e vedremo se le cose si evolveranno con un bambino che sancirebbe in modo definitivo la loro relazione.