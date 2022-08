“Non è il figlio di Diana”, clamoroso colpo di scena a Buckingham: proprio lei la vera mamma

Buckingham Palace, colpo di scena per la Royal Family: lui non è il figlio di Lady Diana. Arriva la rivelazione inaspettata che lascia il Regno Unito di sasso.

Nuovi scheletri nell’armadio sbucano fuori da casa Windsor e da Buckingham Palace arriva lo scoop scottante: sua mamma non è la compianta Lady Diana.

Buckingham Palace, colpo di scena incredibile

Il palazzo più famoso del mondo, Buckingham Palace, è nuovamente protagonista e teatro di uno scoop scottante che riguarda la Royal Family. Viene fuori dopo anni tutta la verità: proprio lui non è il figlio di Lady Diana, la sua mamma, quella biologica è un’altra.

Il Principe Carlo è di nuovo nell’occhio del ciclone. Nuovi drammi e nuovi scandali animano una delle famiglie del Royal world più chiacchierate e discusse di sempre. Il gossip che sta facendo il giro del mondo, promette di far tremare la monarchia.

Il clan elisabettiano, rispetto alle altre famiglie nobiliari, ha sempre nuovi gossip da offrire ai mass media. Ora, ad avere i riflettori puntati addosso, è il figlio prediletto della Regina Elisabetta che sta facendo parlare tutti. Viene fuori il segreto custodito gelosamente fino adesso. Ora la Regina Elisabetta deve fare i conti con un altro dramma che ha invaso la sua corte.

Svelata tutta la verità: lui non è il figlio di Lady Diana

Il Principe Carlo ha i riflettori puntati addosso: proprio lui, il figlio prediletto della Regina Elisabetta è nell’occhio del ciclone. Viene fuori dopo anni la verità, lui non è il figlio di Lady Diana. Stiamo parlando di tale Simon Dorante-Day, che ha dichiarato di essere il figlio segreto del Principe Carlo e della duchessa di Cornovaglia, Camilla Shand.

L’uomo che oggi ha 56 anni, ha dichiarato di avere delle prove schiaccianti per dimostrare che le sue affermazioni sono veritiere. Queste le sue parole a un settimanale britannico:

“Mia nonna, che aveva lavorato per la Regina, mi ha detto apertamente che ero il figlio di Camilla e Carlo molte volte”.

In realtà, osservando le fotografie di Simon e del Principe Carlo, la somiglianza è incredibile: dalle orecchie alla dentatura agli occhi. Simon sarebbe nato da una relazione clandestina tra il figlio della Regina Elisabetta e la duchessa della Cornovaglia che al tempo era ancora sposata con il generale Andrew Parker.

Carlo e Camilla si sono rifiutati di commentare questo pettegolezzo. Simon invece è intenzionato ad andare avanti. L’uomo vuole ottenere il test del DNA per ricostruire la sua storia familiare.

Nel frattempo, gli scatti fotografici e la somiglianza con alcuni membri della casa reale è tutto ciò che gli resta. Ma Dorante-Day vuole continuare la sua battaglia per farsi riconoscere membro della Royal Family e ha affidato la sua causa alla moglie, l’avvocato Elvianna Dorante-Day.

Il tribunale, ha dichiarato l’avvocato, potrebbe arrivare a obbligare i duchi di Cornovaglia a sottoporsi al test del DNA. Simon e la famiglia sono stanchi di questa storia, vogliono chiudere una volta per tutte la questione:

“La mia famiglia ne ha passate abbastanza. Io ne ho passate abbastanza, come ho sempre detto sono semplicemente un uomo che ha passato decenni a cercare i miei genitori biologici. Ogni strada mi ha portato da Carlo e Camilla. Voglio avere una relazione con loro, con William e Harry, ma soprattutto voglio risposte per la mia famiglia”.

Simon Dorante Day è nato nel Regno Unito nel 1966 e poi è stato adottato a 8 mesi da una coppia. I suoi nonni adottivi avevano lavorato per Queen Elizabeth e il duca Filippo. Coincidenza, nello stesso periodo in cui è nato Simon, Carlo fu mandato in Australia mentre Camilla scomparve dai salotti reali. Secondo Dorante, Camilla lo tenne con sé fino a 8 mesi crescendolo di nascosto, per poi affidarlo a degli ex dipendenti della Regina Elisabetta.