Melanzane impanate, l’acquolina in bocca solo a vederle: leggere e gustosissime

Se si vuole preparare un contorno leggero e gustoso, le melanzane impanate sono perfette e con un apporto di sole 100 calorie!

Un piatto ghiotto ma al tempo stesso leggero, che non ci porterà a stare ai fornelli a lungo.

Il caldo ancora pressante di questa torrida estate ci fa desiderare di fare piatti veloci e che non ci portino via molto tempo.

In questo caso non ci vorranno più di 35 minuti. Per l’esattezza basteranno 15 minuti per la preparazione e solo 20 per la cottura delle melanzane.

Le melanzane impanate sono un piatto che potremo servire sia come antipasto ad esempio presentato in un buffet freddo, che come contorno per una pietanza base di carne o di pesce. Vediamo allora cosa ci occorre per preparare questo piatto e come procedere per la sua realizzazione.

La croccantezza del fritto non viene meno, ma a questa si unisce anche la leggerezza di una cottura da fare al forno. Vediamo allora di cosa dobbiamo dotarci per la preparazione di questo piatto e come procedere passo passo alla sua realizzazione