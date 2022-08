Lidl, tutti di corsa alle casse: ti fa risparmiare un sacco in bolletta | Lo trovi a 2,50€

Le offerte di LIDL dimostrano, giorno dopo giorno, che un leader della grande distribuzione organizzata può rendere la qualità accessibile a tutti. I prezzi super convenienti non riguardano soltanto il commercio alimentare: LIDL propone un’ampia e selezionata gamma di prodotti.

Si passa dagli elettrodomestici al giardinaggio, dalle linee di bellezza all’abbigliamento ed agli utensili da cucina.

C’è una novità riguardo al settore giardino: LIDL ha appena lanciato un prodotto molto particolare che alla funzionalità unisce estetica e convenienza imbattibile. E’ l’offerta dell’estate a 2,50 euro che fa risparmiare in bolletta. Scopri di che si tratta.

LIDL: ecco l’offerta dell’estate a 2,50 euro per il tuo giardino

LIDL propone una soluzione perfetta per il tuo giardino dimostrandosi, una volta di più, imbattibile nel rapporto qualità/prezzo. Funzionalità, design, convenienza e risparmio in bolletta: questi i punti di forza di un nuovo prodotto che sta facendo correre alle casse tantissimi consumatori.

Si tratta di una lampadina economica e di qualità. Nel suo catalogo, da sempre, la catena LIDL offre prodotti di qualità e innovativi a prezzi bassi come le sneakers con i colori del logo che hanno registrato il tutto esaurito. Questa nuova lampadina non fa eccezione. Costa poco, presenta un design molto accattivante e viene proposta in vari colori (rosa, verde, giallo, neutro). E’ stata progettata per ambienti esterni, quindi con caratteristiche specifiche anche per giardino.

Oltre al clip per appenderle, queste lampadine a LED assicurano una protezione contro gli spruzzi d’acqua. Funzionano ad energia solare e si accendono automaticamente, sono sostenibili per l’ambiente e fanno risparmiare in bolletta. Costano solo 2,49 euro. Ecco perché c’è la fila alle casse di LIDL.

Breve storia di LIDL

In molti si chiedono come LIDL riesca a coniugare prezzi imbattibili e qualità/innovazione come nel caso di questa lampadina a LED funzionante ad energia solare che non solo costa poco ma fa risparmiare sui costi in bolletta.

La storia di LIDL inizia nel 1932: da allora, la sua ascesa ed espansione inarrestabili hanno segnato il suo successo. La catena di supermercati LIDL ha aperto il primo punto vendita in Italia nel 1992 conquistando subito anche il nostro Paese. In base all’ultima stima del 2017, oggi sono presenti sul nostro territorio 750 punti vendita. Continua a crescere in tutta Italia determinando un successo di visione e valori.

Qualità accessibile a tutti è la formula vincente di sempre del leader nel settore della grande distribuzione organizzata.