“L’ha mollato”, Kate Middleton scarica William per un altro: le FOTO insieme a lui la intrappolano

Kate Middleton nei ‘guai’. La duchessa di Cambridge molla William per un altro. Le foto insieme a lui sconvolgono il Regno Unito e mostrano un’altra faccia della dolce reale.

Kate Middleton e William di Windsor nell’occhio del ciclone. La duchessa di Cambridge è stata beccata insieme a lui, bello e famoso. William senza parole. Il principe messo in panchina così.

Kate Middleton sorprende i sudditi e il mondo intero

Chi non vorrebbe essere nei panni di Kate Middleton? Bella, ricca e moglie di uno degli uomini più famosi del mondo, la duchessa di Cambridge è tra le reali più amate non soltanto nella nazione che un giorno sarà governata da suo figlio, ma anche tra i sudditi acquisiti in ogni parte del mondo.

Con la sua grazia e la sua eleganza, ma anche con la sua empatia e dolcezza, è riuscita ad entrare nel cuore delle persone. Proprio come la sua compianta suocera, Lady Diana, Kate, oggi occupa un posto speciale nella vita delle tante persone che l’adorano e la seguono con affetto.

Lei e William, sposati dal 2011, hanno fatto sognare tutti con il loro matrimonio da favola mandato in onda in mondovisione e, sebbene sembrino all’apparenza una coppia solida e felice, anche loro in realtà hanno vissuto degli alti e bassi e dei momenti di crisi.

Arriva, con grande sorpresa di tutti, proprio qualche ora fa, una notizia che ha lasciato di stucco il mondo: la bella moglie di William, molla il marito e si fa a beccare in compagnia di lui, ricco, bello e famoso.

William lasciato in panchina: game over per il principe inglese

C’è forse alta marea tra Kate Middleton e il principe William? La duchessa di Cambridge beccata in compagnia di un altro uomo. Si tratta di Roger Federer, un famoso tennista. Che cosa sta accadendo nella famiglia dei Cambridge? Guai in arrivo?

I fan della coppia reale possono tirare un sospiro di sollievo e stare tranquilli: la duchessa e il duca non sono in crisi ma la dolce Kate ha deciso di prender parte ad un’iniziativa organizzata proprio da lei insieme al tennista, per raccogliere fondi destinati a due associazioni benefiche, la LTA Tennis Foundation e la Action for Children.

Un torneo di tennis, la Laver Cup, si terrà dal 23 al 25 settembre presso l’O2 Arena di Londra e si contano già tantissimi biglietti venduti. La duchessa non è soltanto un’organizzatrice ma scenderà anche in campo per prestare il volto a questa importante causa.

Forse non tutti lo sapranno, ma la moglie del principe William è una grande sportiva e soprattutto, ha sempre praticato il tennis, uno dei suoi sport preferiti, proprio come il primogenito, il Principe George, che sembra stia seguendo con grande successo le orme materne.

La duchessa sorprende tutti

Anche ai tempi dell’università, Kate era super attiva. Con la sua sorority (femminile di confraternita), più volte è stata beccata tra una regata e una partita di beach volley insieme alle compagne del college. Kate e Roger Federer sono amici da tanti anni.

In diverse occasioni la duchessa, che ha preso parte a varie competizioni ed eventi di tennis, è stata beccata a congratularsi con il famoso tennista che tra poco meno di un mese, sarà nuovamente al fianco della duchessa per questo evento benefico.

Chi acquisterà il biglietto assisterà all’allenamento del team World di tennis e del team Europe, sarà un’occasione davvero fantastica. Ma William, in tutto questo, dov’è? Il principe inglese non si è fatto vedere, Kate lo ha mollato a casa con i bimbi e, impegnato anche a prendere parte a diversi impegni ufficiali di corte, non è apparso accanto alla duchessa ma non mancherà sicuramente la sua presenza in una delle giornate organizzate dalla Middleton.