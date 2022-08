“L’ammazzo”, Totti senza freni: spunta fuori la reazione al tradimento di Ilary | VIDEO

Totti senza alcun controllo. Viene fuori un lato del suo carattere che nessuno osava immaginare. Ecco la reazione al tradimento di Ilary. Il video mostra tutto.

Totti lascia tutti senza parole. Spunta fuori un video che fa rimanere l’Italia di stucco. La sua reazione al tradimento della Blasi è sconvolgente. Che pena!

Totti fuori controllo

La famiglia Totti-Blasi o quel che ne resta, continua ad essere al centro dell’attenzione. Da quando l’ex calciatore della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi hanno sconvolto il nostro bel Paese annunciando la fine del loro matrimonio, perseverano ad essere protagonisti di gossip e pettegolezzi non soltanto dei tabloid italiani ma anche di quelli internazionali, persino oltreoceano si è parlato della loro rottura.

Insomma, la fine del loro amore ha avuto una risonanza internazionale. I due ex coniugi stanno affrontando l’addio in maniera diversa. Da un lato c’è la Blasi che, mai come ora, si sta mostrando quotidianamente sui social mettendoci la faccia e condividendo con i suoi seguitori la sua vita.

Totti, invece, continua a trincerarsi dietro il silenzio e salvo una breve apparizione in una TV egiziana per parlare di sport, sul fronte social di lui non ci sono tracce. Spunta tuttavia un video che lascia l’Italia di stucco. La reazione di Francesco al tradimento della Blasi è sconvolgente, una frase lascia tutti senza parole.

La reazione del calciatore al tradimento della Blasi è sconvolgente

Dopo 20 anni insieme di cui 17 di matrimonio e dopo aver messo al mondo tre figli, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. La loro rottura arriva come un fulmine a ciel sereno, nessuno osava immaginare che loro, considerati da tutti una delle coppie storiche più belle e durature della televisione italiana, potessero fare questa fine.

Perché è giunto al capolinea il loro matrimonio? Le ragioni ancora tutt’oggi restano circondate da un alone di mistero. Tuttavia, l’ipotesi più attendibile è quella del tradimento. Si mormora che Totti abbia perso la testa per la ex compagna del patrono del Tivoli calcio, Noemi Bocchi, dopo averla incontrata ad un torneo di padel in Sardegna la scorsa estate.

Da quel momento, la famiglia Totti-Blasi è andata in rovina. Ma si è mormorato anche di un tradimento della Blasi che si sarebbe invece invaghita di un aitante personal trainer che avrebbe frequentato durante le sue trasferte milanesi per raggiungere lo studio dell’Isola dei Famosi.

L’ordine degli eventi è un mistero e sarà sempre così fino a quando i diretti interessati non decideranno di parlare. A proposito di tradimento, spunta un video che nelle scorse ore ha scosso tutti mostrando un lato inedito di Francesco che nessuno si aspettava.

Nel filmato in questione, realizzato qualche tempo fa dalle Iene, i due ex coniugi, Ilary e Francesco, sono protagonisti di una doppia intervista durante la quale hanno parlato del loro amore e del loro matrimonio.

Il calciatore, fraintendendo la domanda dell’intervistatore, il quale chiedeva al calciatore di dare un voto alla compagna come amante, si altera, si infervora e si lascia andare ad un’affermazione terribile:

“Ilary come amante? L’ammazzo”.

Al tempo questa affermazione non fece troppo scalpore ma oggi ha una valenza diversa. Quando Francesco pronunciò questa frase infelice, entrambi erano nel pieno del successo e soprattutto il loro matrimonio era felice.

Tuttavia questa espressione oggi fa tremare. Nella doppia intervista si capisce anche il pensiero di Totti riguardo il tradimento. Il pupone afferma che se si tradisce, è perché l’amore con l’altra persona è finito. Questo è proprio ciò che è successo a lui con Ilary? Analizzando le sue parole, purtroppo, dobbiamo pensare di sì.