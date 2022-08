Incidente a Verona: 21enne si schianta con l’auto, ferito il passeggero

By

Tragico incidente ieri sera a Verona, dove una vettura è uscita di strada e si è ribaltata. Il conducente di 21 anni è morto, il passeggero è gravemente ferito.

L’impatto è avvenuto intorno alle 23 in via Sogare per cause ancora da accertare, sembra comunque che si tratti di una distrazione alla guida.

Incidente mortale a Verona

Ennesimo tragico incidente sulle strade italiane e come spesso accade, a farne le spese sono i giovanissimi.

In questo caso ci troviamo a Verona, precisamente in via Sogare, dove ieri sera intorno alle 23 della notta, una Fiat Panda guidata da un 21enne si è ribaltata carambolando fuori strada e provocando la morte dello stesso.

Accanto a lui c’erano un amico, che ha riportato diverse ferite ed è ancora sotto shock per quanto accaduto, ora si trova in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono subito giunti i Carabinieri di zona per recintare l’area e metterla al sicuro, interrompendo momentaneamente la circolazione per rimuovere i resti della vettura.

L’impatto l’ha letteralmente distrutta e ora resta da chiarire la dinamica dell’incidente di cui pero sfortunatamente non sembrano esserci testimoni all’infuori del ragazzo sopravvissuto.

Questo, è stato subito soccorso dagli uomini del 118 che sono giunti tempestivamente nel luogo in cui si è ribaltata l’utilitaria. Qui, hanno constatato la morte del conducente e quindi lo hanno tirato fuori dall’abitacolo e trasferito presso l’obitorio.

Il passeggero invece ha riportato diverse ferite ed è stato dapprima medicato sul posto per quanto riguarda quelle superficiali e poi trasportato in ospedale in condizioni abbastanza serie.

Il ragazzo ha infatti riportato lesioni e contusioni varie dovute al volo fuori strada, tuttavia i medici riferiscono che si riprenderà in pochi giorni.

Le indagini

Quasi contemporaneamente ai soccorsi, sono giunti sul luogo gli agenti delle forze dell’ordine, i quali hanno effettuato diversi rilievi e ora attendono che il ragazzo si riprenda per poter ascoltare la sua versione dei fatti.

L’incidente è stato davvero tragico e il 21enne che era alla guida è morto sul colpo. Nessun altro veicolo è stato coinvolto e la Panda sembra essersi ribaltata a causa dell’urto contro una canaletta irrigua agricola e ovviamente, dell’alta velocità.

Questa è una prima ipotesi ma la polizia locale non esclude nulla e sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo quanto emerso, non ci sarebbero nella zona, videocamere di sorveglianza che possano aiutare gli agenti a ricostruire i fatti, né testimoni che abbiano visto cosa realmente sia accaduto.