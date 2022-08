“Ho detto sì”, Rita Dalla Chiesa lo annuncia così: le congratulazioni arrivano da tutta Italia

Rita Dalla Chiesa ha accettato di prendere parte ad un progetto importante. Ecco i commenti che le sono stati rivolti dopo l’annuncio.

La conduttrice Rita Dalla Chiesa dopo il suo addio a Forum avvenuto nel 2013 venendo sostituita da Barbara Palombelli ha partecipato come ospite ad alcune trasmissioni televisive.

Ma è grazie all’uso dei social che la donna ha fatto parlare di se per via di alcune esternazioni e di alcuni commenti nei confronti della mal gestione della città di Roma e dei problemi che ci sono in Italia.

Rita Dalla Chiesa: ecco la scelta della conduttrice

In questo ultimo periodo la conduttrice è stata protagonista di varie indiscrezioni che la volevano come prossima concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip in onda dal 19 settembre su Canale 5.

La Dalla Chiesa parlando in una recente intervista di questa proposta aveva ammesso che ci stava pensando ma era molto indecisa per via del fatto di condividere un solo bagno con molta gente e di lasciare da soli sua figlia, suo nipote e il suo cane.

Infatti, Rita, sembra non aver ancora pensato a passare dei giorni senza il suo nipotino Lorenzo, dato che quest’ultimo si è molto affezionato a lei specie dopo la perdita di suo padre morto per un brutto male prematuramente.

La conduttrice si è presa cura sia di sua figlia che di suo nipote e ha fatto del ragazzino il suo vero e unico uomo pubblicando anche un bellissimo messaggio di auguri sui social nel giorno di San Lorenzo.

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, suo ex marito, Rita Dalla Chiesa ha ammesso che con il conduttore è rimasta in ottimi rapporti anche dopo il loro divorzio e che sono riusciti anche a condurre una trasmissione insieme.

Come ha dichiarato la donna, lei e Frizzi hanno dovuto affrontare i commenti della gente che hanno molto criticato il fatto che lei fosse più grande di lui e che è rimasta molto male quando il conduttore si è invaghito di una corista di Domenica In.

Infatti, sembrerebbe che proprio il presunto tradimento del conduttore con questa giovane donna avrebbe causato la fine del loro matrimonio e Rita, nonostante lo amasse tanto, non è riuscita a perdonarlo.

Successivamente l’uomo si è sposato con Carlotta Mantovan mettendo al mondo una bambina di nome Stella, mentre Rita Dalla Chiesa ha avuto altre due storie non finite nel migliore dei modi, una con l’architetto greco Akis Panakis e l’altra con l’ex modello polacco e giornalista sportivo Tomasz Tomaszewski.

Il parere dei fan: una miriade di congratulazioni per lei

Al momento single, Rita negli ultimi giorni ha dichiarato di aver accettato la proposta e che ce la metterà tutta per affrontare questa nuova sfida a cui ha deciso di partecipare nonostante in molti avranno da ridire sulla sua scelta. Tuttavia, c’è già chi l’appoggia alla grande e congratula questa sua mossa di coraggio.

La conduttrice, infatti, ha scelto di prendere parte alle prossime elezioni candidandosi con Forza Italia come capolista nell’uninominale in Puglia e questo escluderebbe del tutto quindi l’ipotesi Grande Fratello Vip.

“Per ora niente Grande Fratello Vip” – ha dichiarato la conduttrice come riportato da ThePipolTv – “Ho detto si alla politica ma la trattativa era allettante” conclude la donna riguardo la sua scelta.

Non è detto però che la conduttrice potrebbe entrare in un secondo momento, qualora non venisse eletta dai cittadini e quindi potrebbe decidere di entrare nella casa più spiata in un secondo momento.

Dopo la sua decisione, molti utenti del web si sono scatenati con i commenti. Da una parte c’è chi non vede di buon occhio la scelta della conduttrice di buttarsi in politica con un partito come quello di Forza Italia e avrebbe preferito vederla nel reality come esempio per i più giovani.

Dall’altra parte, invece, c’è chi sostiene la Dalla Chiesa e spera che grazie alla sua intelligenza potrà rendere l’Italia un paese migliore.