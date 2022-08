Cheescake al microonde, neanche il tempo di farla che resteranno solo briciole: buonissima

La Cheesecake al microonde, è un dessert dietetico perfetto. Semplicissimo da fare non prevede l’uso di farina, burro e olio.

Si prepara in pochissimo tempo è buono da morire e inoltre lo potrà gustare anche ci è a dieta. Una porzione solo 140 Kcal a fetta!

Una cucina moderna sembra incompleta senza un forno a microonde. Le persone usano il forno a microonde per cuocere e cucinare e un forno a microonde ha notevolmente semplificato la vita a chi è sempre di corsa. I metodi di cottura tradizionali richiedono molto tempo e il tempo è ciò che le persone non hanno al giorno d’oggi. E quindi, tutti hanno bisogno del forno a microonde per cuocere e cucinare in casa con poco tempo a disposizione. Anche per gli scapoli e le persone che vivono lontano dalla propria famiglia, il forno a microonde si rivela una manna. Le versioni avanzate dei forni a microonde sono dotate di menu di cottura automatica. Per questo la ricetta che segue farà felice molti di loro.

Cheescake al microonde

La cheesecake al microonde è davvero strepitosa, con degli eccellenti valori nutrizionali e tutto racchiuso poche calorie, un gusto delizioso ed un aspetto decisamente accattivante.

La ricetta è alquanto facile da realizzare, con la cottura in microonde tuttavia il dessert dovrà però riposare in frigorifero per 2 ore prima di essere servito.

La cheesecake al microonde è dietetica e leggera, preparata solo con ingredienti sani e poco calorici: preparata con formaggio spalmabile light o proteico invece di panna e mascarpone, e gallette senza zucchero frullate, e 2 cucchiaini di dolcificante liquido al posto dello zucchero, e niente farina e niente burro!

Il contenuto in una porzione di questo dessert è in gran parte inferiore alle calorie dei classici dessert contenenti zuccheri addizionati e di grassi saturi.

Ingredienti per la Cheesecake al microonde

350 grammi di formaggio spalmabile light o proteico

5 biscotti tipo gallette senza zucchero frullati

2 cucchiaini di dolcificante liquido

1 uovo

aroma alla vaniglia q.b.

marmellata alla fragola senza zucchero q.b. (oppure di un gusto a vostra scelta)

Preparazione

Come prima cosa, si mette il formaggio da spalmare in una terrina e con le fruste elettriche lo si lavorerà per renderlo più morbido. A questo punto si aggiungono il dolcificante, l’essenza di vaniglia e l’uovo, dopodiché si deve riprendere a miscelare il tutto in modo da conferire all’impasto una consistenza cremosa.

A questo punto, disponete i biscotti in uno stampo rotondo, versatevi sopra la crema preparata e pareggiatela in modo adeguato. Alla fine cuocere nel forno a microonde per 6-7 minuti con la massima potenza, quindi decorare con la marmellata senza zucchero e trasferire a riposare in frigorifero per non meno di 2 ore.

Allo scadere del tempo di riposo in frigorifero la cheesecake è sufficientemente fredda e può essere gustata, per una merenda indimenticabile!

Al termine delle operazioni di preparazione, si potrà infatti aggiungere della frutta fresca di stagione tagliata a pezzi come guarnizione oppure delle foglioline di menta o delle scaglie di cioccolato e servite la torta in tavola per assaporarla!

Una avvertenza è necessaria circa la sua cottura, in quanto ogni forno a microonde è differente, è bene sempre che si controlli la cottura, per cui quando il cheesecake non balla più significa che è pronto.