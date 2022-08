“Aumenta la tredicesima”, incredibile notizia dall’INPS per chi ha superato questi anni

Aumenta la tredicesima: ecco le buone notizie in arrivo dall’INPS per chi ha superato una certa età. La notizia è incredibile.

Buone notizie in arrivo per certi pensionati che potranno beneficiare degli aumenti previsti dal Decreto Aiuti Bis, che anticipa la rivalutazione degli assegni previdenziali. In fin dei conti il Dossier sulle pensioni è sempre al centro del dibattito delle forze politiche, il cavallo di battaglia della campagna elettorale in corso e oggetto della riforma e delle modifiche apportate dai Governi negli ultimi anni.

Oltre al capitolo sulle pensioni, l’Esecutivo Draghi deve affrontare da mesi e mesi un problema macroeconomico non notevole importanza: stiamo parlando dell’inflazione che caratterizza lo scenario economico globale. Con la fine della pandemia e con la ripresa dei consumi e della domanda ai livelli pre-Covid, i prezzi delle materie prime, della materia energetica e dei beni alimentari hanno subito continui rincari. Il rapporto tra gli stipendi, le pensioni ed i costi sta penalizzando sempre di più i cittadini. Il potere d’acquisto delle famiglie italiane si è ridotto notevolmente.

Pensioni, inflazione e potere d’acquisto: quali sono i fattori influenzanti?

Un indice di potere acquisto a picco è tipico di un periodo di inflazione che stiamo vivendo. L’attuale scenario economico globale è caratterizzato dal continuo incremento dei prezzi e da stipendi e pensioni che hanno aumenti sporadici.

I fattori che influenzano il potere d’acquisto degli italiani sono:

l’aumento dei prezzi delle materie prime, dell’energia per la produzione dei prodotti,

delle materie prime, dell’energia per la produzione dei prodotti, stagnazione degli stipendi e delle pensioni. I salari medi italiani dal 1990 ad oggi sono diminuiti di tre punti percentuali, mentre gli altri paesi europei hanno registrato un incremento.

Stipendi e Pensioni: gli interventi del Governo

I lavoratori italiani si attendono misure volte ad incrementare gli stipendi, parimenti anche i pensionati sperano nell’anticipo del meccanismo di perequazione volto ad adeguare l’assegno previdenziale al costo della vita. Il taglio del cuneo fiscale che ha raggiunto i 2 punti percentuali ha “regalato” agli italiani aumenti minimi. Fino al mese di dicembre chi ha un reddito annuale sui 15.000 euro potrà beneficiare di un incremento salariale pari a 12 euro al mese. Si tratta di aiuti che rimangono del tutto insufficienti per combattere la spirale inflattiva.

Per quanto concerne gli assegni previdenziali, il meccanismo perequativo porterà ad un incremento di 19 euro al mese per un assegno di importo superiore ai 900 euro. La pensione minima subirà un incremento pari a dieci euro.

Tredicesima sulla pensione: aumenterà?

La tredicesima spetta ai titolari di: pensione anticipata, pensione di vecchiaia, prestazioni assistenziali, pensione ai superstiti e pensione di reversibilità.

Nel caso in cui si percepisca la pensione di vecchiaia (la cui età sia 66 anni e 7 mesi) di importo pari a 500 euro, la tredicesima sarà calcolata per nove mesi su 500 euro e per un trimestre su 510 euro più il conguaglio dello 0,2%.