Altro che monetine, perché stanno inserendo tutti una chiave nel carrello della spesa: risparmi

Aggirarsi nel supermercato senza carrello è impensabile! Una volta al suo interno nonostante i buoni proponimenti, acquistiamo più del dovuto.

Il primo scoglio prima di entrare nel supermercato è trovare la moneta giusta per prelevare il carrello fuori del supermercato, ma con un po’ di ingegno si può trovare l’alternativa a portata.

Contrariamente a quanto molti pensano, ovvero che fare una lista della spesa sia una perdita di tempo, è tutto il contrario. Potrebbero volerci alcuni minuti mentre lo fai, ma lo riavrai sicuramente più tardi quando sarai all’interno del supermercato.

Intanto si risparmia tempo, denaro ed energia facendo una lista della spesa prima di andare a fare la spesa. Inoltre se sei uno di quelli più tecnologici, puoi prendere appunti sul cellulare o da un’ampia varietà di applicazioni che esistono appositamente per creare liste della spesa.

Con una lista della spesa non solo eviterai di perdere tempo a visitare diversi scaffali alla ricerca di quello che ti serve, ma all’interno del supermercato andrai direttamente agli articoli che devi prendere e non perderai tempo a percorrere tutti i corridoi.

Per quanto insignificante ti possa sembrare, una lista del supermercato è molto utile a casa, abbiamo diversi motivi per farla prima della prossima visita al mercato o al supermercato.

Si acquistano alimenti equilibrati con lista della spesa. Infatti per quanto possa sembrare noioso e un po’ antiquato essere certi dei prodotti di cui si ha bisogno e trascriverli su un pezzo di carta, è utile e con il tempo ci si rende conto che vale la pena acquisire questa facile e utile abitudine.

Questo ci eviterà di passare per i corridoi che ci porteranno ad aggiungere al carrello articoli sbilanciati.

Articoli come: patatine, dolci e bibite nella maggior parte dei casi si comprano per capriccio del momento e non perché necessarie.

Una chiave in sostituzione delle monetine

Dunque è molto importante fare una lista della spesa, poiché in questo modo si saprà sempre quali prodotti devono essere acquistati immediatamente ed eviterai che una grande quantità di cibo finisca nella spazzatura.

Oltre ovviamente a non perdere tempo nelle corsie del supermercato, non avendo le idee chiare circa cosa acquistare. Si ha sempre poco tempo a disposizione e la scelta del fare spesa in tal modo aiuta in quanto si dispone di vari generi tutti nello stesso ambiente, ecco perché non si vuole perdere tempo con il carrello.

In principio i carrelli del supermercati non erano dotati di un sistema di monetine per poterne usufruire. L’invenzione del carrello della spesa porta la data del 1937, ma nel 1991 è stato introdotta la necessità della monetina.

Spesso i carrelli vengono trascinati al di fuori del perimetro del parcheggio del supermercato, e questo nonostante l’aggiunta della monetina, a fronte di un valore del carrello di più di 100 €uro.

La moneta da introdurre ci porta spesso a perdere un mucchio di tempo. Non sempre ne abbiamo una della misura giusta a portata di mano. In questo caso siamo costretti ad entrare e recarci alle casse per cambiare le monete.

Ma una soluzione semplice è a portata di tutti, avere sempre con noi nel portamonete una chiave della serrature a testa tonda. La misura della chiave è perfetta per sostituire la moneta, basterà spingerla al suo interno per sbloccare il carrello, dopo usando un po’ di forza, rientreremo in possesso della nostra chiave!