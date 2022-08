Allarme supermercati, corsa alle scorte: sparisce l’alimento più usato in cucina dagli italiani

Ecco qual è l’alimento sparito dalle cucine degli italiani, tutti non riescono più a trovarlo neanche nei migliori supermercati del Paese.

Continuate a leggere per scoprire qual è questo prodotto davvero introvabile.

Le cause della crisi alimentare

La combinazione di inflazione, siccità e recessione sta avendo un forte impatto sulla nostra capacità di acquistare al supermercato. Il carrello sta già portando cambiamenti nei consumi, preoccupazione dei genitori e una disuguaglianza senza precedenti nella storia recente del nostro Paese, una crepa sul tavolo che segnerà l’intera vita delle giovani generazioni.

E porterà di più. La povertà alimentare bussa già alla porta di molte famiglie. Qualcosa andrebbe fatto, tanto in effetti, perché si possa uscire senza conseguenze da un inverno freddo come quello che arriva con la crisi energetica, ma non da una dieta povera. Mangiare peggio significa vivere di meno. Porta a acrobazie nella crescita e problemi di salute duraturi, una ridotta aspettativa di vita.

L’impatto dell’inflazione è evidente sul carrello. Il 94,5% dei prezzi è aumentato nell’ultimo anno. Per una famiglia media, il costo aggiuntivo è già di circa 830 euro. I seguenti aumenti di prezzo riflettono la dimensione di ciò che sta accadendo: frutta e verdura +12,4%, pesce 13,3%, carne +14%, uova +45,9%, farina di frumento 49,7%, olio d’oliva +52,6%.

Con queste cifre mangiare fuori casa sta diventando un lusso per strati sempre più grandi della popolazione. E questo è preoccupante perché la restaurazione è un settore con un peso in PIL e occupazione. Tuttavia, non è il più preoccupante. Lo vedremo dopo le vacanze. Ci saranno più container negli uffici, come è iniziato a succedere con la crisi del 2008, e il cibo sarà peggio.

Lo stesso accadrà con le colazioni che i bambini portano a scuola. Più zuccheri saturi, più prodotti ultra lavorati. Non sembra irragionevole che l’amministrazione sia attiva per garantire quanto prima a tutti i bambini una colazione equilibrata e gratuita nelle scuole. Dovrebbe essere una priorità nazionale.

Nel Regno Unito, dove l’inflazione è paragonabile alla nostra, questa settimana è stato pubblicato un sondaggio con un paio di cifre che potrebbero essere plausibili in Italia: un adulto su sei salta già regolarmente un pasto al giorno e quattro su dieci sono tornati a lasciare sullo scaffale del supermercato un prodotto che avevano già messo nel carrello. Le cose stanno cambiando, le abitudini di consumo stanno cambiando.

Ecco quali alimenti mancheranno nei supermercati

In questo periodo stiamo vivendo una grande scarsità di materie prime a causa di varie ragioni, tra cui la siccità.

In particolare, secondo le previsioni, già a partire dalla fine dell’estate, attraverseremo una crisi alimentare che porterà alla diminuzione di prodotti contenuti in contenitori di alluminio e vetro. Una delle cause, la guerra in Ucraina. Potrebbero sparire, quindi, i succhi di frutta o i conservati in scatola.

Altri prodotti che potrebbero presto mancare sono la farina e quindi la pasta. La ragione sta sempre nella siccità e nella diminuzione della produzione.

E voi lo sapevate? Andrete a fare scorta di questi alimenti prima che scompaiano dai nostri supermercati? Fatecelo sapere!