“Vi presento la mia ragazza”, Memo Remigi ha perso la testa: lui 84 lei 20 anni | VIDEO

Memo Remigi sui social ha presentato la sua giovanissima fidanzata. Ecco di chi si tratta e quanti anni ha la giovane donna.

Memo Remigi è un cantante italiano il cui vero nome corrisponde a quello di Emidio Remigi che è stato molto attivo negli anni ’60 e ’70 sfornando hit ancora oggi apprezzate dagli ascoltatori.

Nell’ultimo periodo, Memo è tornato alla ribalta grazie alla sua partecipazione nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle dove ha dimostrato che nonostante la sua età si può rimanere molto attivi e scattanti.

Memo Remigi: ecco la sua nuova giovane fidanzata

Così tanto a tal punto da riuscire a conquistare una donna giovanissima di oltre 60 anni più giovane di lui e per annunciarlo ha deciso di pubblicare un video sui suoi social che sta facendo il giro del web.

Il suo maggior successo che gli ha dato anche modo di farsi conoscere dal pubblico è stato il brano Innamorati a Milano con il quale ha partecipato a Un disco per l’estate del 1965 componendo nello stesso anno la canzone Io ti darò di più.

Il brano viene presentato al Festival di Sanremo sia da Orietta Berti che da Ornella Vanoni facendolo diventare il brano che da il via alla carriera della Berti facendole spiccare il volo nel mondo della musica italiana.

Dopo aver scritto il brano di Iva Zanicchi, La notte dell’addio, partecipa lui stesso alla kermesse canora nel 1967 con la canzone Dove credi di andare eseguita in coppia con Sergio Endrigo.

Al Festival torna nel 1969 con Isabella Iannetti con la canzone Una famiglia e nel 1973 con il brano Il mondo è qui per poi dedicarsi principalmente all’attività come autore scrivendo testi per altri interpreti.

Sua è la firma del brano Cerchi nell’acqua del 1967 che fa parte della colonna sonora della pellicola Vivere per vivere mentre nel 1974 esce la sua prima raccolta di canzoni dedicate alla città di Milano.

Nel 1977 sorprende tutti quanti incidendo con suo figlio Stefano, di appena otto anni, il brano Torna a casa mamma, diventando uno dei primi brani musicali italiani che affronta il tema della separazione.

Partecipa inoltra in qualità di autore a molte edizioni de Lo Zecchino d’Oro e una sua canzone, Un Bambino eseguito da Daniela Migliarini trionfa nella ventiduesima edizione del concorso canoro nel 1979.

Memo ha anche avuto successo come conduttore televisivo conducendo molti programmi tra cui A modo mio programma che vedeva il cantante avere come ospite in ogni puntata una donna importante del mondo dello spettacolo.

Inoltre, ha anche preso parte come attore in alcuni spettacoli teatrali e dal 2021 è presente nel programma di Raiuno di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno dove si esibisce al pianoforte con gli ospiti della trasmissione.

Il video pubblicato sui social

Grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle, rincontra l’attrice Valeria Fabrizi e girava voce che i due avessero presentato un brano per il Festival di Sanremo 2022 che trattava il tema degli anziani e del viaggio della vita.

La coppia, che in passato ha avuto anche un flirt, però non è stata scelta e si parlava di una loro ospitata che invece non c’è stata e c’è chi pensa che i due potrebbero salire sul palco del Teatro Ariston nell’edizione 2023.

In attesa di scoprire se Memo e Valeria saranno tra i nomi dei prossimi Big in gara alla kermesse canora, il cantante si sta godendo le vacanze e sul suo profilo Instagram ha voluto presentare ai suoi fan la sua nuova fidanzata.

Si tratta di una bellissima donna di circa 20 anni che l’uomo ha trovato proprio durante le sue vacanze e che non sembra voler lasciare neanche un attimo da solo infatti torna da lei dopo essersi buttato in piscina.

Memo però, alla fine del video, fa capire che in realtà si tratta di uno scherzo e che la ragazza in questione non è davvero la sua nuova fiamma, anche se esclama un “magari”.