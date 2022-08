“Tantissimi auguri”, tutti felicissimi per il figlio di Bocelli: l’annuncio commuove papà Andrea

Bocelli, grande gioia per il figlio del famoso tenore. Piovono auguri per lui. Il commovente annuncio fa emozionare papà Andrea, che soddisfazione!

Andrea Bocelli non potrebbe essere più felice, sta vivendo un momento d’oro. Arriva il lieto annuncio per il figlio del famoso tenore che lascia tutti di stucco. I social sono emozionati per lui.

Andrea Bocelli felice più che mai

Il tenore è al settimo cielo. Il famoso artista italiano, conosciuto in tutto il mondo, non potrebbe essere più contento. Arriva la lieta notizia per il figlio che lascia tutti di stucco, i social sono in fermento e piovono messaggi di auguri e di congratulazioni per il giovane figlio d’arte. Ma che cosa sta succedendo? Lo scopriamo insieme.

Andrea Bocelli ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Nel 1992 si è sposato con Enrica Cenzatti e dal loro matrimonio sono nati due figli, Amos nel 1995 e Matteo nel 1997.

Dopo tanti anni di amore, i due hanno deciso di porre fine al loro matrimonio e nel 2014, Andrea ha sposato invece Veronica Berti, la sua attuale compagna, che l’ha reso papà di Virginia, la sua terzogenita. La lieta notizia riguarda uno dei suoi due figli maschi. Il dolce annuncio riempie di gioia il cuore di papà Andrea.

Il figlio del tenore fa il lieto annuncio

Che grande soddisfazione per papà Andrea che si ritrova ad avere un figlio straordinario. Il protagonista di un lieto evento è Matteo Bocelli. Il giovane cantante, che in più occasioni si è esibito in teatro e nei vari concerti anche in compagnia del famoso papà, sta esordendo anche come attore.

Matteo ha, infatti, debuttato nella pellicola Three Thousand Years of Longing che è stata presentata al festival di Cannes. Per questa pellicola, il figlio di Bocelli, non soltanto ha avuto un ruolo come attore ma ha anche cantato la colonna sonora del film.

Si tratta della prima apparizione, come attore, per Matteo, in una pellicola diretta da George Miller, un grande autore e regista candidato a diversi premi Oscar. Ha così commentato la lieta la notizia il giovane talento:

“Ancora non riesco a credere che la mia prima apparizione in un film sia per George Miller, insieme a questo straordinario cast di premi Oscar. Essere coinvolti in un piccolo ruolo significa un mondo per me. Far parte della colonna sonora del film era il mio obiettivo perché la musica è la mia prima passione ma avere la possibilità di fare entrambe le cose è stato fantastico. Sono onorato”.

Ebbene sì, il talentuoso figlio di Andrea Bocelli non è dunque soltanto un cantante ma anche un attore. La musica, come ha affermato lui stesso, resta sempre il suo primo amore ma anche la recitazione, che è un’altra sua grande passione, è qualcosa che vuole portare avanti.

Papà Andrea e orgogliosissimo di lui e, a proposito del rapporto che ha con il famoso tenore italiano, il figlio ha affermato che tra di loro c’è tanto dialogo che è alla base di tutto e che quando lui ha un minimo dubbio, corre dal tenore per avere il suo parere.

Per essere così giovane, Matteo ha solo 25 anni, ha già scritto oltre 70 brani. La sua voce poi è uguale a quella del papà, forte e potente, attira con gioia gli ascoltatori che lo raggiungono in giro per il mondo per prendere parte ai suoi concerti.