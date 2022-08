Rita Dalla Chiesa candidata in Puglia per Forza Italia

Rita dalla Chiesa si è candidata con Forza Italia e quindi al fianco di Silvio Berlusconi. Una decisione inattesa dato che pochi giorni fa aveva svelato di aver avuto contatti con Signorini in merito alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

La notizia è stata annunciata da il giornale La Repubblica in anteprima in quanto le liste ufficiali stanno uscendo in queste ore. Ma non si tratta di indiscrezioni in quanto, la stessa conduttrice, ha ringraziato tutti per gli auguri ricevuti in merito alla sua nuova grande avventura. Rita Dalla Chiesa darà inizio ad un nuovo capitolo della sua vita.

Rita dalla Chiesa era una delle probabili nuove concorrenti del Gf Vip 7 ma la sua carriera ha preso una svolta differente proprio nelle ultime settimane. La conduttrice è una tra le donne di spettacolo più apprezzate, la sua autorevolezza e la sua capacità di interagire hanno conquistato i telespettatori fino dai suoi esordi. Giornalista oltre che conduttrice è sempre stata molto improntata alla giustizia ed alla verità. La vedremo al fianco di Silvio Berlusconi come candidata di Forza Italia in Puglia.

Rita Dalla Chiesa candidata per Forza Italia

Rita Dalla Chiesa sarà candidata alle prossime elezioni 2022 e lo farà al fianco di Silvio Berlusconi in un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera al collegio Molfetta – Bari e all’uninominale per la Camera. La presentatrice ha un trascorso che ha segnato la sua vita e l’ha portata verso la ricerca della verità e giustizia.

L’attentato al padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha fatto sì che percorresse ancor di più la strada della giustizia e che si dedicasse a temi caldi mettendo in prima linea la sua faccia, in primis come giornalista e poi come volto televisivo. Forza Italia e in particolar modo la Meloni da sempre ammirano la conduttrice e le hanno già proposto in passato di rappresentare il partito.

La 75enne ha scelto di candidarsi e inizierà così una nuova avventura in politica come protagonista.

Novità inaspettata

Rita dalla Chiesa inizierà il suo nuovo percorso come candidata alle elezioni 2022 per il partito Forza Italia in Puglia. Fino al momento in cui La Repubblica non ha rivelato in anteprima la posizione della donna, si credeva che avrebbe partecipato al Gf Vip 7.

Questo perché proprio lei in una recente intervista aveva spiegato che ha sempre amato comprendere la società che si evolve e i comportamenti delle persone. Ha spiegato che non tassativamente un reality va condannato a prescindere perché ognuno è nella facoltà di introdurre nel programma anche cose di cultura e interessanti.