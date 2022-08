“Prima di Noemi c’è stata lei”, scoop: la prima amante di Totti è famosissima | Ha distrutto il matrimonio

Sono trascorsi già diversi mesi dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma solo ora stanno saltando fuori clamorose indiscrezioni che risalgono a quando i due erano ancora una coppia. Nelle scorse ore, è venuto a galla uno scoop scioccante: scopriamo di più.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati una delle coppie più amate e longeve del mondo dello spettacolo italiano. Il loro amore ormai, è solo un lontano ricordo, anche se migliaia di fan sperano in un ritorno di fiamma. Eppure, l’ex Capitano della Roma, sembra aver voltato pagina alla grande. Purtroppo i motivi del loro addio non sono stati resi noti al pubblico, i due hanno preferito il silenzio.

Ma nelle scorse ore, sono saltate fuori delle clamorose indiscrezioni che riguardano proprio la loro discussa storia d’amore. Sapete qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? A quanto pare si tratta di una donna e non stiamo parlando di Noemi Bocchi: scopriamo di più.

Francesco Totti, chi c’era prima di Noemi Bocchi: la conosciamo tutti

Il settimanale DiPiù ha parlato di un altro presunto tradimento da parte di Francesco Totti. Tutto sarebbe iniziato nel 2003, quando lui non era ancora sposato con Ilary Blasi. In quel periodo, lui incontrò una giovane ragazza con il desiderio di una carriera in televisione.

Stiamo parlando di Elisa Della Valentina. All’epoca lei aveva 18 anni e lavorava come cameriera in un noto locale di Roma. Proprio lì si sarebbe incontrati e avrebbero iniziato una frequentazione clandestina e segreta.

Prima di Noemi c’è stata Elisa, povera Ilary. 💔 pic.twitter.com/iBK7lFuiDQ — Ginevra (@Ginevracasalin) August 22, 2022

In passato, la giovane, rilasciò un’intervista a DiPiùTv, parlò del suo rapporto con l’ex capitano della Roma: “Non sono io che sono andata da lui, non sono io che ho rotto le scatole, che ho fatto… Lui mi è stato dietro molto e molto tempo prima che io cedessi.” Elisa non fa più parte del mondo dello spettacolo da tantissimi anni, ma conosciamola meglio e scopriamo di più su di lei.

Chi è Elisa Della Valentina? Tutto sulla presunta amante di Francesco Totti

Elisa Della Valentina è divenuta famosa per il presunto flirt con l’ex Capitano della Roma e per essere finita al centro dell’inchiesta di Vallettopoli, infatti, fu anche interrogata. Per diversi anni ha lavorato nel mondo dello spettacolo come valletta e attrice.

Oggi la sua vita è completamente cambiata, infatti, dopo essere scomparsa completamente dai radar, è diventata mamma di due figli ed è una donna molto impegnata. Durante un’intervista rilasciata a DiPiù, ha raccontato di non voler più sentire parlare di Francesco Totti: “Non mi interessa quello che sta succedendo ora tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Non mi interessa niente”