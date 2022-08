“Pregate per lui”, Il Volo: l’appello di aiuto che fa piangere tutti quanti | Fan devastati

By

Il Volo in lacrime. Il drammatico appello di aiuto commuove tutta Italia, i fan sono devastati: “Pregate per lui”. Ecco che cosa è accaduto al trio.

Il Volo protagonista di un drammatico momento. Arriva l’appello social che spezza il cuore degli italiani. I fan sono tristissimi, hanno il cuore in mille pezzi.

Il Volo, momento complicato per il trio

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono i componenti de Il Volo, il gruppo musicale nato nel 2010 dopo la partecipazione a un programma televisivo di grande successo, “Ti lascio una canzone” che ha permesso non soltanto all’Italia ma il mondo intero di scoprire tre talenti con tre straordinarie voci, tra le più belle del panorama musicale internazionale.

I tre componenti della band avevano poco meno di 16 anni quando hanno iniziato la loro strabiliante carriera girando i continenti più lontani del pianeta e portando nel mondo alcune delle canzoni più belle della nostra Italia come “O’ sole mio”, “O surdato ‘nnamurato” e “Torna a Surriento”.

Mai un momento di crisi tra i tre che oltre che colleghi sono anche ottimi amici. Tuttavia, nelle scorse ore, è arrivata una notizia che ha spezzato il cuore della band ma anche dei loro fan. L’appello drammatico lascia tutti sconvolti.

“Pregate per lui”: il devastante appello social lascia di stucco

Arriva una brutta notizia per Il Volo e in particolare per uno dei componenti del famoso trio: Piero Barone ha perso il suo adorato nonno. Il suo migliore amico, il suo pilastro, il suo secondo papà ha perso la vita.

Pietro Ognibene, questo è il nome del nonno del cantante, ha lasciato la vita terrena ed è volato al cielo. Nelle scorse ore, l’annuncio ha spezzato il cuore dei fan. Pietro Ognibene è stato il primo sostenitore del nipote e anche colui che fin dall’infanzia ha creduto nelle potenzialità di Piero e lo ha incitato a seguire la sua passione, pagandogli le lezioni di canto.

Fino a quando ha potuto, il signor Pietro ha partecipato ai concerti di Piero, sedendosi in prima fila e ascoltando, orgoglioso, la voce meravigliosa del suo nipotino. Piero e Pietro erano legati da un rapporto strettissimo. Il nonno è stato per il cantante de Il Volo un secondo padre, una persona importante nella sua vita.

Ora, fare i conti con questo drammatico evento e questo grande dolore è davvero difficile. Nonno Pietro era una persona ben voluta e conosciuta a Naro, il suo paese di origine, che oggi lo piange con tristezza e lo ricorda con grande affetto.

Da un po’, il profilo Instagram del giovane cantante della famosa band musicale tace. L’ultimo post risale a più di una settimana fa, mentre nessuna Instagram story è stata pubblicata.

Piero è in lutto e digerire questo atroce dolore è al momento cosa complicata. Appena si è diffusa la notizia della scomparsa di nonno Pietro, tantissimi sono i fan della band che si sono stretti virtualmente al cantante e alla sua famiglia.

Tantissimi i commenti che sono arrivati a favore del giovane interprete che è stato circondato da tanto affetto e good vibes. Qualcuno ha chiesto preghiere per il defunto, qualcun altro ha espresso con poche e semplici parole, tutto l’affetto che in questo momento merita un giovane che sta affrontando giornate buie e complicate. La perdita del nonno è difficile da affrontare per il cantante che a lui era tanto legato.