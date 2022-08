“Non l’ho mai detto a nessuno”, Cristiano Malgioglio: spunta la tenerissima FOTO col figlio

Dopo tanti anni Cristiano Malgioglio ha confessato di essere padre. Ecco la foto con uno dei suoi figli.

Cristiano Malgioglio è un cantante e autore di testi musicali che ha scritto molti brani per alcune cantanti importanti della musica italiana come Mina, Raffaella Carrà, Iva Zanicchi e anche per personaggi del mondo dello spettacolo come Carmen Di Pietro e Alessandra Mussolini.

Nel corso degli anni, Cristiano si è fatto conoscere per via del suo carattere e per la sua simpatia prendendo parte a molte trasmissioni televisive ma solo adesso l’uomo ha rivelato una verità che prima d’ora non aveva mai confessato.

Cristiano Malgioglio: ecco la foto col figlio

Dopo aver presenziato in molti programmi tv, Cristiano Malgioglio ritrova un rinnovato successo grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip riscuotendo molto successo.

Da quel momento in poi non c’è stato un periodo dove l’artista non si sia fatto vedere in trasmissione dato che è diventato richiestissimo e i suoi brani hanno fatto ballare tutti quanti.

Dopo l’esperienza del Gf Vip e della sua hit O mejor golpe do mundo (Mi sono innamorato di tuo marito) rivisitazione in chiave moderna del brano di Catherine Spaak, Mi sono innamorata di mio marito, Malgioglio ha pubblicato altri singoli negli ultimi anni.

Per ben due volte, Cristiano è stato invitato da Amadeus a partecipare al Festival di Sanremo, nelle edizioni 2021 e 2022 ma entrambe le volte ha rinunciato per dare spazio ad un’artista più giovane.

In una delle ultime interviste rilasciate però, il cantante ha ammesso di voler partecipare alla prossima edizione e che molto probabilmente invierà un brano ad Amadeus nella speranza che lo scelga tra i prossimi Big in gara.

Amico di molti personaggi televisivi, Cristiano a settembre tornerà su Raiuno nella giuria del programma Tale e quale show che l’ha visto lo scorso anno in questo ruolo dando vita a siparietti molto comici per via dei suoi commenti nei confronti di Alba Parietti.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non c’è mai stata una persona che è stata fotografata in sua compagnia, ma Cristiano ha sempre ammesso di essere fidanzato con un bellissimo uomo turco molto più giovane di lui.

La loro storia d’amore però, sarebbe terminata a causa del lockdown del 2020 e per via della distanza e adesso Malgioglio sarebbe single ma non ha rinunciato a trovare l’amore se questo dovesse venire.

Ultimamente il cantante è stato uno dei protagonisti della terza edizione de Il Cantante Mascherato dove si era nascosto sotto la maschera SoleLuna e nonostante fosse stato “sgamato” da subito dal pubblico e dagli investigatori in studio è rimasto in gara fino alla fine.

La confessione del cantante

Ma Cristiano, in un’intervista rilasciata al settimanale Visto, ha rivelato qualcosa che non aveva mai detto prima e che ha deciso di condividere con i suoi fan dopo tanti anni dalla sua decisione.

Il paroliere ha infatti confessato di avere ben tre figli adottivi di cui si è sempre preso cura e che questi adesso vivono a Cuba e che non ha mai voluto rendere pubblica la cosa per non essere visto come uno che fa pubblicità su questi argomenti.

“Ho tre figli a distanza, è una scelta che ho fatto tanti anni fa” – ha confessato Malgioglio tra le pagine del giornale – “Non l’ho mai pubblicizzata, non l’ho mai detto a nessuno. Adesso sono adulti e sono molto fiero di averli aiutati a crescere”.

Malgioglio, infatti ha sempre ammesso di essere stato a Cuba per via dell’amore per lo stato insulare dei Caraibi ma nessuno si sarebbe mai immaginato quale fosse il vero motivo per il quale si recava lì spesso.

I tre ragazzi si chiamano Omara, William e Riccardo ed in rete è spuntata una foto del passato in cui il cantante è in compagnia di uno di loro anche se la questione è molto particolare perché formalmente nonostante si sia preso sempre cura di loro, Malgioglio non ha mai avviato le pratiche dell’adozione.