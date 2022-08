“Matrimonio finito proprio per colpa sua”, Pippo Baudo: la amava più di Katia Ricciarelli

Pippo Baudo, dopo anni viene a galla tutta la verità sulla fine del suo matrimonio con Katia Ricciarelli: amava lei più della famosa cantante.

I due volti noti della televisione e della musica sono stati sposati per tanti anni, poi, d’improvviso la separazione. Dopo anni dall’addio si scopre tutto: è finita a causa sua.

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, dall’amore folle all’addio doloroso

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli per un periodo sono stati davvero una delle copie più belle del mondo dello showbiz italiano.

Lui, personalità forte e decisa, professionista eclettico, dopo anni continua a essere uno dei conduttori più amati della televisione italiana, il presentatore con più presenze sul palco dell’Ariston e un professionista di tutto rispetto.

Lei, soprano dalla voce melodiosa, ha allietato per anni le orecchie dei suoi tantissimi seguitori, facendo il sold out di eventi e concerti.

Belli, ricchi, famosi e soprattutto innamorati. Pippo e Katia, dopo un breve fidanzamento, sono convolati a nozze nel 1986. Un matrimonio d’amore il loro, così almeno ha detto la cantante in una recente intervista radiofonica rilasciata ai Lunatici di Rai Radio 2. Dopo tanto sentimento e passione, arriva poi il divorzio doloroso e inaspettato.

Perché è finita tra i due volti noti della televisione italiana? Tradimenti? Incompatibilità caratteriali? Dopo anni spunta fuori la verità: la colpa è tutta di lei.

Perché è finito il matrimonio dei due famosissimi: amava ‘lei’ più di chiunque altro

Il matrimonio di Pippo Baudo e Katia Ricciarelli è durato tanti anni. Il loro sembrava un amore eterno e indistruttibile, come quello di tante altre coppie del mondo dello spettacolo che poi, a ben vedere, sono ugualmente scoppiate.

Per tanto tempo ci si chiesti come mai il loro sentimento, così bello e meraviglioso, sia finito così, da un momento all’altro. Dopo anni viene a galla tutta la verità: la colpa è solo e soltanto sua, stiamo parlando non di una terza incomoda, di una donna, ma della televisione. Da tanti addirittura definita “la sua amante invisibile”.

Pippo Baudo, come ha confessato Katia Ricciarelli, è sempre stato un uomo molto impegnato e durante il loro matrimonio, il famoso conduttore Rai si trovava nel pieno della sua carriera. Richiesto dai programmi televisivi di maggiore importanza della rete ammiraglia, era sempre fuori casa e poco tempo aveva da dedicare alla sua dolce metà che si è sentita da lui abbandonata e messa in disparte.

Come ha dichiarato Katia, marito e moglie erano arrivati al punto di non rivolgersi più la parola. La freddezza del loro cuore ha preso il sopravvento sull’amore e i due hanno deciso di porre fine alla loro relazione.

Queste le parole della cantante:

“…Forse la mancanza di dialogo, perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato. Lo consiglio a tutte le coppie: non dimenticate di mai di parlare, di litigare anche, ma non chiudetevi mai in voi stessi. Questo ci ha fatto del male, per questo ci siamo separati”.

Arriva dunque la confessione inaspettata dopo anni. Nessun tradimento, nessuna rottura per la mancanza di fedeltà ma solo la distanza e i tanti impegni professionali hanno portato la coppia a scoppiare.

Da un po’ di tempo, Pippo Baudo ha preso le distanze dal piccolo schermo e sta conducendo una vita piuttosto tranquilla mentre la cantante Katia Ricciarelli, è tornata recentemente a cavalcare l’onda del successo grazie ad Alfonso Signorini che l’ha voluta come concorrente del Grande Fratello Vip 6. In ogni caso, nonostante la separazione, Pippo e Katia oggi sono in ottimi rapporti e si vogliono tanto bene.