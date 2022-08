Letta e Calenda contro Meloni, che ha pubblicato il video di uno stupro

Un richiedente asilo della Guinea, ieri mattina, ha violentato una donna ucraina in una via del centro di Piacenza. I soccorsi sono arrivati subito, anche grazie alla prontezza della donna che ha urlato e a dei vicini che hanno chiamato la polizia. Il 27enne è stato colto in flagrante ed è finito in carcere. Un video, intanto, è finito in rete e lo ha pubblicato anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, scatenando diverse polemiche

Da Enrico Letta, che a Radio 24 ha parlato anche di altro, a Carlo Calenda, su Twitter, hanno definito la scelta di Meloni di postare il video irrispettosa e indecente, specie se fatta a fini elettorali

Letta e Calenda contro Meloni: “Indecente postare il video dello stupro a fini elettorali”

Nella mattinata di ieri, verso le sei, una donna ucraina di 55 anni è stata prima aggredita, poi buttata a terra su un marciapiede e, infine, violentata da un uomo, un richiedente asilo della Guinea, in una stradina del centro di Piacenza. La signora è riuscita a urlare e quindi ad attirare l’attenzione di un residente della zona, che ha subito chiamato la polizia.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno arrestato il 27enne e lo hanno condotto in carcere con l’accusa di violenza sessuale, la donna, invece, è stata portata in ospedale in stato di choc. Il video dell’accaduto, intanto, è finito in rete: l’occasione giusta, per Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, per parlare ancora una volta del tema della sicurezza, e anche dell’immigrazione in Italia, che infatti l’ha postato sui social.

Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina compiuto di giorno a Piacenza da un richiedente asilo. Un abbraccio a questa donna. Farò tutto ciò che mi sarà possibile per ridare sicurezza alle nostre città. pic.twitter.com/9OZU6fA6vt — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 21, 2022

La scelta, però, ha scatenato delle polemiche nelle altre forze politiche, specie per Enrico Letta, segretario del Partito democratico, e Carlo Calenda, fondatore di Azione e leader del terzo polo.

Il numero uno dei dem ha criticato quella che potrebbe essere la prima presidentessa del Consiglio donna su Radio 24: “Il video postato da Meloni su uno stupro è indecente e indecoroso – ha iniziato -. Invito tutti a fare una campagna elettorale in cui ci si confronti sui temi, non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone. Soltanto votando boi si può avere un’alternativa alla destra, votando per altri significa agevolare la marcia delle destre in questa campagna elettorale“.

Al di là della frecciatina alle altre coalizioni, e quindi anche allo stesso ex candidato sindaco di Roma, pure Calenda ha ricalcato le parole del segretario del Pd: “Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un atto immorale e irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo. Giorgia Meloni vergognati“, ha scritto su Twitter.

Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un atto immorale e irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo. ⁦@GiorgiaMeloni⁩ vergognati. pic.twitter.com/DOTv2NhqdU — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 22, 2022

Letta ha annunciato anche il pacchetto di cinque proposte del Pd contro il caro energia

Letta, in trasmissione a Radio 24, non ha parlato solo della sua rivale, ma ha anche annunciato un pacchetto di cinque proposte del Partito democratico contro il caro energia. “Il prezzo è aumentato del mille per cento negli ultimi 12 mesi. Oggi siamo in emergenza. Questo deve essere il tema principale della campagna elettorale altrimenti, una volta finita, ci troveremo con aziende chiuse“, ha introdotto l’argomento il segretario dem che poi ha spiegato cosa intendono fare se dovessero vincere le elezioni del 25 settembre.

Al primo punto, ha detto, si deve “mettere un tetto al prezzo del gas a livello nazionale, un prezzo calmierato” che rimanda al modello spagnolo, “un controllo dei prezzi dell’energia elettrica, con l’introduzione in via transitoria per 12 mesi di un regime di prezzi amministrati attraverso la fissazione di un tetto nazionale al prezzo dell’elettricità (100 euro/Mwh) per imprese e utenze domestiche“.