“Lei non lo faceva mai, Rocio invece…”, Raoul Bova confessa: perché ha mollato Chiara Giordano

Raoul Bova ha rivelato il vero motivo per cui ha lasciato la sua ex moglie Chiara Giordano. Ecco cosa ha confessato l’attore.

Raoul Bova è uno degli attori italiani più amati sin dagli anni ’90 e ancora oggi riesce a ricevere consensi sia per il suo talento e sia per il suo aspetto fisico che fa girare la testa a tanta gente.

L’attore deve molto al ruolo di Marco interpretato nella pellicola del 1993, Piccolo Grande Amore diretto da Carlo Vanzina che gli diede un enorme notorietà dopo che da qualche anno aveva lasciato il nuoto agonistico per intraprendere la strada nella cinematografia.

Raoul Bova: ecco il vero motivo della separazione da Chiara Giordano

Nel 2000, Raoul Bova ha sposato la sua fidanzata Chiara Giordano, conosciuta tra i banchi dell’Università e dal loro matrimonio sono nati due figli Alessandro Leon e Francesco che adesso sono fuori per motivi di studi.

Il matrimonio tra Raoul e Chiara però termina definitivamente nel 2013 quando l’attore perde la testa per Rocio Munoz Morales sua collega spagnola conosciuta sul set del film Immaturi – Il Viaggio.

Sin dal primo momento i due si sono presi una bella cotta l’un per l’altro e questa è sfociata in una vera e propria storia d’amore a tal punto che Bova ha deciso di mettere fine al suo matrimonio per cominciare una nuova avventura amorosa.

Infatti, Rocio e Raoul stanno insieme proprio dal 2013 e ogni giorno sembrano essere sempre più innamorati che mai e dal loro rapporto sono nate due figlie Alma e Luna che hanno fatto diventare nuovamente papà l’attore.

Diversamente, Chiara Giordano, figlia dell’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, dopo essere diventata veterinaria ha deciso di intraprendere dopo il suo matrimonio una carriera in tv.

Infatti, la donna oltre che creare il suo format televisivo Dottoressa Giordy dedicato al suo lavoro e a tutti gli amanti degli animali ha deciso di partecipare nel 2019 alla prima edizione di Amici Celebrities partecipando come ballerina.

All’interno del talent però non è riuscita a farsi conoscere molto venendo eliminata durante la prima puntata, ma la donna grazie al suo amore per la danza ha conosciuto il suo nuovo fidanzato di quindi anni più giovane di lei.

Chiara ha ammesso che grazie alla separazione ha reagito dedicandosi a sé stessa e che dopo il tradimento ha deciso di sentirsi più libera levandosi da dosso l’etichetta di moglie di e di madre e coniuge perfetta.

Le parole dell’attore

Per questo motivo ha deciso di dedicarsi alla danza, sua grande passione sin da bambina, ritrovando un equilibrio con il suo corpo e con la propria femminilità grazie alla quale ha trovato il suo nuovo compagno.

In una passata intervista, Raoul Bova ha spiegato quali sono stati i motivi per cui ha deciso di preferire Rocio a Chiara e che di conseguenza hanno portato i due a mettere fine al loro matrimonio.

“Io e Chiara siamo cambiati nel tempo” – ha dichiarato Bova – “A volte il cambiamento unisce altre volte no. Noi due purtroppo, non ci siamo mai capiti. Lei non lo faceva mai, invece Rocio mi capisce subito, al volo”.

Con queste parole, l’uomo ha voluto sottolineare che tra lui e Rocio dopo quasi 10 anni di relazione sembra non esserci nessun problema e che i due si capiscono alla perfezione e sono sempre pronti a sostenersi l’un con l’altro.

Infatti, sembra che Raoul abbia consolato Rocio agli inizi della sua permanenza in Italia, quando veniva considerata dagli addetti al lavoro come una donna che fuma le canne per via di alcuni suoi sbalzi d’umore dovute ad alcune questioni che la donna stava superando.

Adesso, Rocio e Raoul sono più felici che mai come abbiamo notato dalle foto Instagram della coppia che è stata in vacanza in Spagna assieme ad Alberto Matano e a suo marito.