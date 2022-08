“Lei 20 e lui 40 anni”, Beatrice Borromeo aveva perso la testa per lui: il più ricco di tutta Italia

Beatrice Borromeo, spunta il fidanzato dal passato di cui Pierre Casiraghi è ancora geloso. La famosa reale è stata proprio con lui, uno dei personaggi più ricchi d’Italia e del mondo.

Beatrice Borromeo sorprendente. La bella reale aveva perso la testa per lui, un uomo più grande di lei di 20 anni. Ecco di chi si tratta. Il lui in questione è ricco e famosissimo.

Beatrice Borromeo, luci puntate sul passato della bella reale

Discendente di una delle famiglie più importanti d’Italia, quella dei Borromeo e nipote dei Marzotto, famosi stilisti ed imprenditori di moda, Beatrice Borromeo è una reale da quando ha contratto matrimonio con Pierre Casiraghi, il figlio di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi.

Pierre e Beatrice stanno insieme da tanti anni. Nel 2015 sono convolati a nozze e di lì, a poco a poco, la loro famiglia è cresciuta sempre di più. Nel 2017, la Borromeo è diventa madre di Stefano Ercole Carlo Casiraghi e l’anno successivo di Francesco Carlo Alberto Casiraghi.

Beatrice e consorte sono una coppia bellissima, tra le più discrete e amate del Royal world, quasi al pari di Kate e William che continuano a conservare però sempre il primato di favorite couple.

In ogni caso, sapete che prima di incontrare Pierre, Beatrice Borromeo è stata fidanzata per diverso tempo con un uomo famosissimo? Lui è più grande di lei di 20 anni ed è conosciuto in tutto il mondo.

Chi è l’ex famoso fidanzato di Beatrice

Beatrice Borromeo oggi è una moglie e una mamma serena. Sposata da diversi anni con Pierre Casiraghi, il figlio di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, la bella reale ha avuto un passato sentimentale però turbolento. Sapete chi possiamo trovare nella lista dei suoi ex fidanzati? Un uomo famoso in tutto il mondo. Si tratta di Tommaso Buti.

Tra i migliori amici di Flavio Briatore e addirittura dell’ex presidente americano Donald Trump, Buti è un ricco imprenditore nato in Toscana ma diventato famoso all’estero per la sua catena di ristoranti, La Fashion café, che ha posto le basi a New York ma che pian piano si è allargata in tutto il mondo.

L’italiano più famoso d’America, noto anche come il PlayBoy Re-Mida è stato capace di avere al suo fianco donne bellissime da Luisa Corna a Manuela Arcuri ad Eva Herzigova ma la Borromeo è stata sicuramente una delle donne più importanti della sua vita.

In passato, la giovane è stata fotografata in diverse occasioni, mano nella mano proprio con Tommaso Buti e, si racconta anche che la coppia non voleva che queste foto venissero pubblicate per via dello scandalo che poteva derivare: la differenza di età tra i due era tantissima, ben 20 anni. Al tempo, lei aveva 20 anni e lui 40.

Cosa c’entra Fabrizio Corona con la moglie di Pierre Casiraghi

Fabrizio Corona avrebbe posseduto per anni delle fotografie che incastravano la Borromeo e Buti. Nel processo che ha coinvolto il famoso re dei paparazzi per i suoi ricatti fotografici, gli inquirenti hanno sequestrato anche delle fotografie che immortalavano la Borromeo in atteggiamenti affettuosi con Tommaso Buti davanti al locale Baglioni.

Si è pensato, inizialmente, ad un ricatto ma la moglie di Pierre Casiraghi ha smentito e dichiarato di non aver ricevuto alcuna pressione per ottenere le immagini che non sono state oggetto di minaccia.

La relazione tra Tommaso e Beatrice è finita perché a porre fine alla storia è stata la bella reale, stanca dei continui tira e molla di Tommaso che ha preferito mantenere il cuore libero. Poco male, oggi Beatrice è felice con il suo Pierre, gelosissimo del passato della moglie, si dice, e non potrebbe esser più contenta di averlo incontrato.