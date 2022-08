Lavello, sai a cosa serve quel buco vicino al rubinetto? Lo sottovalutano tutti ma è utilissimo

Scegliere il lavello da cucina perfetto a volte è un impresa! Quali sono i migliori dove è meglio posizionare il lavandino?

E poi a cosa potrà servire quel buco sotto al rubinetto? Vediamo quali opzioni sono possibili quando si deve scegliere il lavello della cucina.

La prima cosa di cui tenere conto nella scelta del lavabo è lo stile. Le porcellane inglesi sono un classico molto di moda. Sono pezzi compatti, il cui frontale a vista dona un aspetto elegante alla cucina, sia a quelle che hanno un’estetica attuale e urbana, sia a quelle più classiche.

Materiali sintetici

Sono molto comodi perché non devono essere costantemente puliti per rimuovere il calcare. Inoltre offrono la possibilità di essere eseguiti sullo stesso piano, eliminando fastidiose fughe.

In pietra naturale

I modelli più comuni in questa categoria sono realizzati in granito o marmo, in un unico pezzo. La sua durezza è straordinaria, la sua bellezza indiscutibile, ma occorre prestare particolare attenzione per preservarlo bene, poiché essendo realizzato in un materiale naturale, può consumarsi con l’uso.

Di marmo lucido

Come i modelli sintetici, realizzati con resine con cariche minerali come il quarzo, i lavelli in marmo possono essere realizzati in un unico pezzo accanto al piano, senza fughe. Questi tipi di pezzi si vedono anche su un piano di lavoro, e le sue vene sono uniche.

Acciaio inossidabile

È il materiale più utilizzato nella sua fabbricazione, per le sue eccellenti prestazioni di resistenza, durata, igiene e facilità di pulizia.

Si possono trovare disponibili nelle finiture lucida o sfumata, sia da installare sotto-piano che a filo. I più spettacolari sono quelli che formano una superficie continua con il banco da lavoro.

Uno o due lavelli

Nonostante quelli con due lavelli siano ancora i più diffusi, la loro scelta va fatta in base all’uso che ne verrà dato e allo spazio a disposizione, dato che sono disponibili in tante dimensioni e forme diverse. Quello con una sola vasca è adatto per piccole cucine con lavastoviglie.