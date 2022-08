Latina: incidente nella notte, moto finisce contro un’ambulanza

Tragico incidente nella notte di ieri a Latina, dove un motociclista si è schiantato contro un’ambulanza che trasportava una donna in codice rosso.

Nell’incidente avvenuto intorno alle 20, il conducente del motoveicolo è volato sull’asfalto ed è stato immediatamente soccorso dal personale medico che era in ambulanza.

Incidente a Latina

Terribile l’incidente avvenuto ieri sera a Latina, nei pressi dell’ospedale Santa Maria Goretti, verso cui viaggiava l’ambulanza che trasportava una donna in codice rosso.

Il sinistro è avvenuto all’incrocio fra via Verdi e via Bonaparte. Come riportato da diverse testate locali, l’ambulanza proveniva da viale Marconi ed era diretta a velocità elevata verso l’ospedale poiché la donna all’interno aveva un’emorragia cerebrale in corso.

Dunque, il mezzo necessitava di arrivare all’ospedale il prima possibile, per questo viaggiava a velocità elevata e ovviamente con sirene spiegate e lampeggianti accesi come di norma.

Al suddetto incrocio, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con una moto che viaggiava a una velocità moderata e quindi non è ancora chiaro come sia potuto avvenire l’incidente.

L’uomo si trova al medesimo ospedale di Latina e non è in pericolo di vita, tuttavia i medici riferiscono che le condizioni sono serie.

I soccorsi

L’incidente ha provocato la caduta sull’asfalto del motociclista, il quale è stato sbalzato dalla moto per diversi metri ed è stato prontamente soccorso dal personale all’interno dell’ambulanza.

Subito poi il mezzo è ripartito verso l’ospedale per occuparsi della donna in gravi condizioni, così sul luogo è giunta un’altra ambulanza che si è occupata dell’uomo, caricandolo e trasportando anche lui nella stessa struttura per accertamenti.

Sembra non essere in gravi condizioni e riferirà presto la sua versione dei fatti alle forze dell’ordine, che stanno indagando su quanto avvenuto per cercare di capirne le cause.

Probabilmente il centauro non ha rispettato la precedenza che spettava all’ambulanza, tuttavia sono in corso gli accertamenti del caso e gli agenti, dopo aver effettuato i rilievi sul luogo del sinistro, si stanno occupando di ascoltare i testimoni per raccogliere più informazioni possibili in merito.

In un secondo momento verranno ascoltati anche coloro che si trovavano sull’ambulanza al momento dell’incidente, in particolare il guidatore che potrà raccontare precisamente l’intera scena e così la sua versione e quella del centauro potranno essere confrontate.

La Polizia Stradale, commentando l’accaduto, è tornata a raccomandare la massima prudenza quando si è alla guida e in particolare, ha ricordato l’obbligo di assoluta precedenza ai mezzi di soccorso quando hanno i lampeggianti e le sirene in funzione, tuttavia è buona norma anche la precedenza senza questi evidenti segnali di urgenza.