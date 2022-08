Ilary Blasi, dopo l’addio a Totti si rifugia da lui: lo scatto conferma tutto | Che belli insieme

By

Ilary Blasi beccata proprio insieme a lui. Dopo il divorzio dal famoso pupone, spunta un uomo che l’ha accolta tra le sue braccia. Ecco di chi si tratta.

Ilary Blasi dopo l’addio a Francesco Totti si rifugia da lui. Lo scatto conferma tutto, insieme sono bellissimi. Ecco con chi è stata beccata la chiacchierata conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi lascia di stucco

Sono passati ormai diverse settimane da quando la famosa conduttrice Mediaset e il pupone più amato d’Italia hanno annunciato la loro separazione. Con due comunicati arrivati in forma disgiunta, la coppia, ormai ex, più bella dello showbiz italiano, ha comunicato, con grande tristezza a tutta Italia, la fine di un’unione che durava da ben 17 anni.

Dopo aver costruito una splendida famiglia e messo al mondo tre gioielli, Chanel, Isabel e Cristian, il loro amore è giunto al capolinea, si mormora, per via del tradimento del pupone con la ex signora Caucci, Noemi Bocchi, che avrebbe sfasciato una delle famiglie più belle d’Italia.

Mentre il calciatore continua il suo silenzio stampa, la conduttrice dell’Isola dei Famosi non si è mai mostrata così spesso sui social come nell’ultimo mese in mezzo e proprio lei, sorprende tutti. Sapete con chi è stata beccata? Dopo la separazione dal calciatore si rifugia tra le sue braccia. Lui è famosissimo, lo conosciamo tutti.

La conduttrice Mediaset beccata insieme a lui

La lunga vacanza di Ilary Blasi pare che non sia ancora terminata. La bella conduttrice dell’Isola dei Famosi, più di un mese fa ha iniziato a girare l’Italia e il mondo per staccare la spina e dimenticarsi di tutti i problemi che nell’ultimo mese e mezzo hanno ostacolato la sua felicità.

Dopo aver trascorso una settimana in Tanzania insieme ai figli e alla sorella Silvia, la bella conduttrice è volata a Sabaudia con i suoi tre gioielli e poi, da sola, in compagnia di alcuni amici ma senza la prole, si è rifugiata prima a Cortina e poi a Pesaro, nella casa della nonna paterna.

Però, è sulle Dolomiti che ha avuto un incontro straordinario, è stata accolta proprio da lui, stiamo parlando di Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip che tra poche settimane tornerà in onda con la sua nota trasmissione, ha avuto l’occasione di parlare face to face con la ex moglie di Francesco Totti.

In un’intervista rilasciata al Messaggero, il giornalista di Chi ha raccontato questo:

“Ho incontrato Ilary, l’ho trovata bene. Ilary è una donna molto lucida che sa il fatto suo… Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile”.

Così ha commentato il noto presentatore del famoso reality di Cinecittà riguardo la vacanza sulle Dolomiti della conduttrice, in totale relax e lontano dal caos cittadino, dai paparazzi e dai mass media.

La conduttrice continua la sua vacanza con Isabel

Insomma, Ilary a quanto pare sta bene e Alfonso Signorini lo conferma. La conduttrice dell’Isola dei Famosi e il presentatore del Grande Fratello Vip sono amici da tanti anni e, sebbene si dica che tra i due in realtà ci siano dei contrasti e degli asti mai risolti, pare che invece si vogliano davvero bene.

La conduttrice bionda intanto continua a mostrarsi sui social da sola e/o in compagnia dei figli e proprio qualche ora fa, ha pubblicato una serie di Instagram stories in cui la si vede in compagnia della piccola Isabel, l’ultimogenita di casa Totti-Blasi, mentre scende le scale di un aereo. Quale sarà la sua prossima destinazione? Per il momento tutto è ancora top secret.