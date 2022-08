Genova: pattinatrice in autostrada, scatta la segnalazione ai Carabinieri

Incredibile quello che è avvenuto sabato notte a Genova, dove una ragazza ha percorso un tratto di autostrada con i pattini.

La ragazza ripresa dalle telecamere – LettoQuotidiano.itIntercettata dalle forze dell’ordine dopo la segnalazione degli automobilisti, è stata fermata e multata.

Pattinatrice sull’A10 a Genova

Un fatto davvero sconcertante quello avvenuto sabato notte a Genova, dove una ragazza ha percorso l’A10 sui pattini intorno all’1.30, correndo un rischio enorme.

Oltre ad aver causato disagi alla circolazione poiché ovviamente come tutti sanno, non si può circolare in questo modo su un’autostrada, ha messo in pericolo sé stessa e fortunatamente non le è successo nulla.

L’incauta giovane infatti poteva rischiare la vita, infatti si è avventurata sui pattini sulla A10 che collega Ventimiglia a Genova nonostante fosse buio pesto.

L’incredibile episodio è stato segnalato nella notte di sabato, quando diverse chiamate di automobilisti increduli sono pervenute ai Carabinieri, le quali segnalavano la presenza di una ragazza che percorreva l’autostrada sui pattini, all’altezza di Boissano, vicino a Loano.

Inizialmente gli agenti hanno pensato a uno scherzo organizzato per passare un sabato sera diverso, anche perché sono giunte diverse chiamate quasi allo stesso momento.

Invece, giunti sul luogo segnalato hanno scoperto che era tutto vero.

Le forze dell’ordine fermano la ragazza sui pattini

Sul posto sono giunte due pattuglie della sezione di Imperia e, dopo aver individuato la pattinatrice, alcuni agenti hanno rallentato i veicoli che venivano da dietro per salvare la sua incolumità, altri invece sono riusciti a bloccarla nei pressi di un parcheggio.

Subito è scattata una multa e una segnalazione alla Motorizzazione Civile che le vieta di conseguire la patente.

Interrogata dalla Polizia Stradale, è apparsa tranquilla e candidamente ha affermato che il suo navigatore le aveva segnalato quel tragitto come metodo più veloce per arrivare alla sua destinazione.

Dunque, si è infilata i pattini e si è diretta verso l’autostrada.

Le sue gesta sono state anche immortalate da alcune telecamere, che la ritraggono all’interno di una galleria.

Solo per miracolo la ragazza non è stata travolta dalle auto in corsa. Il direttore della Polizia Stradale locale, Paola Maria Pomponio, ha dichiarato la gravità di questo episodio, che ha portato alla luce la mancanza di consapevolezza dei rischi della strada, soprattutto se la si frequenta in questo modo scellerato.

Poteva trasformarsi in tragedia il sabato sera della ragazza di cui ancora non è stata resa nota l’identità, ma per fortuna è sana e salva.