Friggitrice unta e piena di grasso, puliscila con questa miracolosa spezia: ZERO sforzi

Ecco che vi sveliamo come pulire la friggitrice con questo metodo rivoluzionario che siamo sicuri che solo in pochi conoscevate.

Continuate a leggere e scoprirete un metodo incredibile per rendere la vostra friggitrice sempre pulita e senza sforzo.

Come pulire la friggitrice

La friggitrice o la padella sono utensili da cucina che utilizziamo ogni giorno per preparare tanti pasti diversi. I piatti che vengono preparati sono molto appetitosi, ma non il fatto successivo di pulire tutto ciò che abbiamo usato e macchiato strofinando quei resti appiccicosi, o conservando l’olio usato per non contaminarlo.

È un compito che di solito è piuttosto noioso per la maggior parte di noi. Tuttavia, ora c’è un’alternativa super conveniente per lasciarla immacolata dopo l’uso. Si tratta di un prodotto che ora è arrivato sul mercato, che ha la capacità di solidificare l’olio in modo che possa essere rimosso in seguito in un modo molto più semplice dagli utensili da cucina.

È fatto con grassi saturi che sono stati condensati a temperatura ambiente. La proporzione da rispettare se si intende utilizzare questo prodotto è di un cucchiaio per ogni quarto di litro d’olio che avrete utilizzato per cuocere il vostro piatto.

Una volta aggiunto al vostro elettrodomestico dopo aver tolto il cibo, quello che devi fare è distribuire il prodotto sull’olio da cucina usato di recente e mescolare fino a quando non inizia a formarsi un impasto. Vedrete che comincerà ad addensarsi e trascinerete i resti che rimangono fino a farla diventare un blocco solido e compatto.

Una volta rimosso il blocco, è meglio andare in un punto di raccolta per depositarlo lì, anche se può anche essere buttato via, il che è meno consigliato. Al punto potranno utilizzarlo per produrre biocombustibili o sapone.

Questo nuovo metodo inquina molto meno che versare l’olio usato nel lavandino. Infatti, un litro di olio usato può contaminare un milione di litri di acqua, un pericolo a lungo termine per l’ambiente.

Ma sapevi che esiste una spezia in grado di pulire il tutto in soli 5 minuti? Continuate a leggere per scoprire di quale si tratta.

Ecco la spezia che la pulisce in 5 minuti

Non tutti lo sanno, ma esiste una spezia ottima per la friggitrice, che è l’aglio. Questo alimento meraviglioso è molto benefico per la salute e allo stesso tempo riesce anche a disinfettare la nostra casa.

Tutto quello che dovete fare è tagliarne uno spicchio e unirlo con l’aceto e il sale.

A quel punto potrete usare questa miscela per sgrassare la friggitrice. Prendete una spugna, immergetela nel mix, dopodiché strofinate sulla friggitrice.

Vedrete come il risultato sarà incredibile, stupefacente e davvero immediato, siamo sicuri che lo otterrete in pochi minuti!