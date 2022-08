Falene in casa, buttane una manciata sulle tende: spariranno nel giro di un secondo

Le falene, assomigliano a delle farfalle, ma in realtà sono molto diverse. In estate è ancora più facile trovarle nelle nostre case, ma come possiamo allontanarle? Esiste un metodo infallibile e molto semplice per scacciarle via: scopriamo come fare.

Quando arriva il periodo estivo, può ritrovarsi in casa un’invasione di falene. Spesso si trovano nella dispensa dove teniamo le confezioni di cibo, come ad esempio, farina, pasta o barattoli di vario tipo, infatti, questo genere di farfalline sono attratte maggiormente dall’odore di prodotti alimentari conservati male. Le falene si nutrono di lana, nettare, corteccia e cheratina.

Ma niente paura, anche per questo piccolo problema c’è una soluzione. Esiste un rimedio infallibile e molto semplice che ti aiuterà ad allontanare le falene da casa senza ucciderle. Ovviamente, se c’è un’invasione più grave, vi consigliamo di contattare degli esperti di disinfestazioni: scopriamo come fare per mandarle via dalle nostre abitazioni.

Falene in casa: come allontanarle

Una curiosità interessante che non tutti sanno, è che in alcune culture si credeva che le falene fossero una rappresentazione dell’anima di una strega che cerca il suo corpo. Altre usanze, invece, dicono che portino sfortuna. Malgrado queste credenze, non sono ospiti così graditi.

Per allontanare le falene, infatti, bisogna imparare a conoscerle, ma soprattutto, dobbiamo imparare a prevenire il loro arrivo con l’installazione di zanzariere su porte e finestre. La maggior parte delle volte, si nascondono nelle confezioni di pasta, biscotti, riso e cereali.

Bisogna fare attenzione però, perché possono deporre le uova e in quel caso è più difficile sbarazzarsene. Queste farfalline hanno un‘acuità visiva un po’ più bassa di quella umana, proprio per questo, è importante ridurre la luminosità in casa. Ma esiste un rimedio della nonna infallibile per allontanarle definitivamente dalle nostre case: scopriamo come fare.

Il rimedio infallibile e naturale per allontanare le falene

In pochi sanno che esistono diversi “rimedi della nonna” contro le farfalle notturne. Alcuni utilizzano degli ingredienti che si trovano in tutte le cucine, come la buccia d’arancia, lavanda, geranio, tabacco, Tea Tree Oil, sapone di Marsiglia o bicarbonato.

Le falene sono particolarmente infastidite da questi odori e in questo modo saranno scoraggiate ad entrare nelle vostre abitazioni. Ma esiste un altro metodo infallibile. Come abbiamo detto più volte, questi insetti entrano dalle finestre e un rimedio efficace è proprio quello di lavare le tende a secco con le scaglie di sapone di marsiglia.

Così le eliminerete definitivamente dalle vostre case, senza ucciderle. Le tende, non solo vi proteggeranno dal loro arrivo, ma in questo modo non le faranno nemmeno entrare. Voi lo sapevate? In pochi conoscevano questo metodo naturale ed efficace.