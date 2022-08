“Era il mio sogno diventare di nuovo mamma”, Michelle Hunziker: com’è rimasta incinta

Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate e conosciute del mondo dello spettacolo italiano. E’ una donna di successo, ma anche una mamma di tre bellissime bambine. Ultimamente, è tornata a far parlare di sé per via di una scioccante confessione.

Michelle Hunziker è uno dei volti più noti e apprezzati del mondo della televisione italiana. Con la sua bellezza, simpatia e talento è riuscita a conquistare il cuore del pubblico italiano. L’abbiamo vista al timone di trasmissioni di grandi successo come, il Festivalbar, Zelig, Scherzi a Parte, Paperissima e Striscia la Notizia. Nei mesi scorsi, ha condotto anche un programma tutto suo, Michelle Impossible.

Come saprete, non è solo una conduttrice di successo, ma è anche un genitore, infatti, ha avuto tre figlie. Ma il desiderio di diventare mamma non è svanito. Nelle scorse ore, la Hunziker si è lasciata andare ad una confessione clamorosa: scopriamo cosa ha rivelato.

Michelle Hunziker, la clamorosa rivelazione

Nelle scorse ore, è finita nuovamente al centro dell’attenzione a causa di una rivelazione clamorosa che ha emozionato migliaia di fan. La conduttrice, nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale ‘Maria con te’, ha rivelato come è riuscita a rimanere incinta per la seconda volta.

Nel 1996, è nata la sua prima figlia Aurora, nata dall’amore con Eros Ramazzotti. Ma dopo la separazione con l’artista si è sposata con Tomaso Trussardi. Al tempo, uno dei suoi sogni era diventare mamma per la seconda volta.

Purtroppo, ci sono stati dei problemi a rimanere incinta di un secondo figlio. Ma nel 2013 a Palermo visitò la cattedrale di Monreale per chiedere la grazia alla Madre Celeste: “Mi venne spontaneo, dal cuore, chiedere la grazia di diventare ancora mamma. E Lei mi ha ascoltato“ Da quel momento, la conduttrice svizzera è diventata molto devota alla Madonna. Ultimamente, è tornata al centro dell’attenzione per un motivo ben preciso, si tratta di una presunta gravidanza: scopriamo di più.

Michelle Hunziker in arrivo il quarto figlio? Tutta la verità

Nei giorni scorsi, il settimanale Nuovo, ha alimentato un gossip davvero incredibile. Sulle pagine della rivista si legge che Michelle Hunziker “sia stata pizzicata con la figlia maggiore mentre comprava un test di gravidanza“ in Sardegna.

Proprio per questo, in molti hanno parlato dell’arrivo di un quarto bambino, ma al momento, non ha ancora rivelato la verità su questa indiscrezione. Oggi la conduttrice è fidanzata con Giovanni Angiolini e il loro amore procede a gonfie vele, anche se la nota rivista sospetta che la conduttrice sia già pronta per diventare di nuovo mamma. Non ci resta che aspettare per scoprire cosa succederà tra i due.