“È incinta di Stefano”, esclusivo scoop: lo scatto di Belen non lascia più dubbi | FOTO

Grazie ad una foto pubblicata da Belen sul suo profilo Instagram le voci sulla sua terza gravidanza sembrano non avere più dubbi. Ecco lo scatto della showgirl argentina.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano essere più innamorati che mai e i loro fan non possono che essere più felici dato che da sempre li hanno visti come una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.

In questi giorni i due si stanno godendo il periodo di vacanza prima di intraprende i rispettivi impegni televisivi che li vedranno entrambi molto impegnati nella prossima stagione che andrà in onda sul piccolo schermo.

Belen: la foto che non lascia dubbi sulla sua gravidanza

Dopo il ritorno di fiamma, Belen ha sempre ammesso di essere pronta ad una terza gravidanza e di volere un nuovo figlio da Stefano dopo il loro primogenito Santiago nato nel 2013.

La donna, oltre al maschietto di casa ha anche una femminuccia, Luna Marì di oltre un anno nata dalla relazione con Antonino Spinalbese finita dopo alcuni mesi dalla nascita della bambina.

Dopo qualche tempo, infatti, Belen è stata paparazzata in compagnia di Stefano De Martino e i due hanno confermato un loro riavvicinamento per poi mostrarsi nuovamente insieme come una volta.

Questo rapporto che in un certo modo coinvolge anche la secondogenita di Belen non ha creato nessun problemi nei confronti di Antonino Spinalbese che ha augurato loro che questa volta duri per sempre, anche per il benessere dei bambini.

Infatti, Stefano si è dichiarato molto affezionato a Luna Marì e che vuole essere per lei come uno zio ma assolutamente non si vuole sostituire al suo vero padre, con il quale tra l’altro, sembra avere un buon rapporto.

Stefano e Belen si sono conosciuti all’interno dell’undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi dove il ballerino faceva parte del corpo di ballo mentre la showgirl era stata chiamata come danzatrice ospite nel corso di quella edizione.

I due tra una prova e l’altra si sono innamorati e Stefano ha lasciato la cantante Emma Marrone per iniziare una relazione con la Rodriguez lasciando l’ex vincitrice di Amici profondamente delusa.

Infatti, dopo che i due sono andati via dal programma per colpa di un’incidente in moto subito, Emma ha dichiarato in diretta di esserci rimasta “male” (usando un’espressione più colorita) e indimenticabile rimane la sua esibizione sulle note di Bella Senz’Anima che sembra essere dedicata alla questione che stava vivendo.

Successivamente Belen e Stefano, dopo la nascita di Santiago, si sono sposati per poi separarsi nel 2017, tornare assieme per qualche mese dopo la fine della storia d’amore tra la conduttrice e Andrea Iannone e poi lasciarsi nuovamente.

Lo scatto che rivela tutto

Questa volta, però, sembra che le cose stiano funzionando alla grande e lo stesso Stefano ha ammesso che anche se sono stati lontani per un po’, la fiamma della passione tra lui e Belen non si è mai spenta.

Per questo si sono sempre ritrovati anche complice il fatto di avere assieme un figlio e di vedersi di tanto in tanto per prendersene cura e per educarlo al meglio.

In queste settimana si è parlato molto di una gravidanza da parte di Belen da parte di Stefano e di come la donna potrebbe mettere al mondo il suo terzo figlio, il secondo da parte del ballerino.

Su questa indiscrezione sono sorti molti dubbi e a metterli a tacere è stata la stessa showgirl che ha pubblicato su Instagram una foto che darebbe la risposta definitiva alla questione.

Nello scatto possiamo vedere Belen in bianco e nero con un body attillatissimo che mostra un ventre completamente bianco e nei commenti possiamo leggere chi ammette che dopo questa foto non ci sono dubbi sul fatto che la donna non è incinta di Stefano.

Ma non è detto che i due non possano diventare nuovamente genitori, data la loro giovane età e la voglia di mettere al mondo un nuovo fratellino per Santiago e per Luna Marì.