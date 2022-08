“Divento suora”, Claudia Gerini confessa tutto: l’inaspettato annuncio poche ore fa

Proprio per la sua grande popolarità, nelle scorse ore, ha lasciato tutti a bocca aperta per via delle sue inaspettate dichiarazione. Claudia Gerini ha deciso di raccontarsi a cuore aperto nel corso di un’intervista, raccontando aspetti inediti e molto intimi sulla sua vita privata e carriera, lasciandosi andare ad una rivelazione davvero clamorosa: scopriamo cosa ha confessato.

Claudia Gerini stupisce tutti: la clamorosa decisione Classe 1972, nata a Roma il 18 dicembre. Claudia Gerini, sin da bambina, ha sempre sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo, infatti, a a soli 13 anni ha vinto un concorso di bellezza. Nel 1987 ha esordito al fianco di Lino Banfi, nel film Roba da ricchi. Si è fatta conoscere nel piccolo schermo, partecipando a dei programmi molto importanti e conosciuti, come Primadonna e Non è la Rai, entrambi ideati da Gianni Buoncompagni nel 1991. Ma la popolarità arriva nel 1995, grazie all’incontro con il grande attore Carlo Verdone. I due lavorano in pellicole di successo, come Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond. Ancora oggi è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo, nelle scorse ore, ha lasciato tutti a bocca aperta per una rivelazione davvero sconcertante. L’attrice ha preso una decisione clamorosa: scopriamo di più. L’annuncio sconcertante: “Divento suora” Claudia Gerini, nel corso di un’intervista rilasciata a Leggo, ha parlato del suo futuro lavorativo. A breve, uscirà uno dei suoi nuovi film, I Migliori Giorni, dove interpreterà una presentatrice molto ambiziosa. L’attrice, ha rivelato di aver preso ispirazione da Barbara D’Urso, dato che la padrona di casa di Pomeriggio 5. Inoltre, ha anche raccontato i progetti a cui sta lavorando. Uno di questi è “Il ragazzo e la tigre”. Vedremo l’attrice in un ruolo tutto nuovo, perché ha dovuto impersonare una donna di fede. Claudia ha raccontato: “In “Tiger’s Nest” mi sono cimentata in una donna determinata di grande spiritualità, una sorta di suora laica che gestisce un orfanotrofio e cerca un ragazzo della struttura.” Claudia Gerini nei panni di una suora, incredibile. Un ruolo completamente nuovo che sicuramente farà impazzire e commuovere il pubblico. Con questo annuncio inaspettato ha fatto incuriosire già tantissimi fan.